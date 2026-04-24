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AAP Political Crisis : भाजपा पर भड़के गहलोत, बोले- इनके पास आरोप धोने वाली वॉशिंग मशीन

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा- भाजपा नेता चाहते हैं कि मानेसर मामले में पायलट का नाम लूं और लड़ाई हो.

Ashok Gehlot
अशोक गहलोत (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 7:32 PM IST

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जयपुर: आम आदमी पार्टी के सांसदों के भाजपा में शामिल होने के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इन्होंने वॉशिंग मशीन पकड़ रखी है, जो नेताओं पर लगे आरोप धो देती है. उन्होंने शुक्रवार को जयपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे. ये देश में लगातार डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं.

सबके सामने डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, यह मानना पड़ेगा. सब एजेंसियां इनके काबू में हैं. सांसद अशोक मित्तल के घर अभी छापे पड़े. भाजपा ने पहले राघव चड्ढा को भी तंग किया था. बाकि लोग भी जो इनके साथ हैं, उनके नाम सरकार ने शराब घोटाले में डाल रखे हैं. यह इनकी पॉलिसी है.

मीडिया से बातचीत करते अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)

नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भ्रम टूटेगा : गहलोत बोले- ऐसा करके ये बड़े खुश हो रहे होंगे, जबकि पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है. पीएम मोदी और अमित शाह को भ्रम है. अब इनका भ्रम टूटेगा. देशभर में लोग समझ गए हैं कि ये हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं. जबकि इन्होंने हिंदुत्व को मजबूत करने क्या काम किया? खाली भड़काने के अलावा क्या काम किया?

अब आज ये जो घटना हुई है, वह क्या कम है? वे बोले- वॉशिंग मशीन लगी हुई है, सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. किसी के खिलाफ में कोई केस रहेगा ही नहीं. इन्होंने जो वॉशिंग मशीन पकड़ रखी है. उससे इन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ा और राजस्थान में भी कमी नहीं रखी.

पढे़ं : आम आदमी पार्टी में टूट, राघव चड्ढा भाजपा में शामिल, पार्टी के दो तिहाई सांसद आए साथ

भजनलाल-राठौड़ चाहते हैं पायलट का नाम लूं : अशोक गहलोत ने कहा- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बार-बार कांग्रेस का जिक्र करते हैं. वे लोग चाहते हैं कि मैं मानेसर जाने वाले मामले में सचिन पायलट का नाम लूं. वे चाहते हैं कि नाम लें तो हमारे बीच लड़ाई शुरू हो जाए. गहलोत ने इसका दोष भाजपा को दिया और कहा कि आप यह बताओ कि कितने लोगों के साथ हॉर्स ट्रेडिंग की. आपने छोड़ा क्या राजस्थान वालों को? हम तो एकजुट हैं.

चुनाव जीतना अलग बात, ये तमाशा कर रहे हैं : गहलोत बोले- आपने कोई कमी रखी क्या? राजस्थान में हम लोग इनके कुकर्मों और कुकृत्यों के कारण 34 दिन होटलों में रहे थे. भाजपा के जो नेताओं की करनी क्या जनता समझ नहीं रही? चुनाव में हम लोग कामयाब नहीं हो पाए. प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने खूब झूठ बोले थे. कई झूठे आरोप भी लगाए, पांच लाख का और 50 लाख का. चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन भाजपा वाले तमाशा कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं. इनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है. अब भी देश के लोग और नई पीढ़ी नहीं समझी तो सबको भुगतना पड़ेगा.

पढे़ं : गहलोत-पायलट की नजदीकी पर भाजपा का तंज, राठौड़ बोले- अंतर्द्वंद्व अब भी कायम

बंगाल में बंपर वोटिंग का खुलासा 4 मई को : गहलोत ने पश्चिम बंगाल को लेकर कहा- चुनाव में बाइक पर बैन लगाने को लेकर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लताड़ लगाई है. बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर बोले- यह तो पता पड़ेगा कि किन कारणों से वहां रिकॉर्ड वोटिंग हुई है. 4 मई को यह सबको मालूम चल जाएगा. जो सामने दिख रहा है इस प्रकार की दादागिरी से, गुंडागर्दी से, SIR के माध्यम से वोट काट कर अगर खेल खेला गया है तो सामने आ जाएगा. इसके लिए 4 मई को इंतजार करना पड़ेगा.

राजस्थान में जहां कांग्रेस कमजोर, वहां फोकस जरूरी : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा के मेवाड़ पर फोकस करने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान भर के लिए मेहनत कर रहे हैं. मेवाड़, मारवाड़, उत्तर, पश्चिम, पूर्व सब जगह सबका ध्यान है. अच्छा है, फोकस किया जाए. इसमें नुकसान नहीं है. मारवाड़ पर भी फोकस करना चाहिए, वो भी कमजोर हुआ है. हमें स्वीकार करना चाहिए. मेवाड़ में भी करना चाहिए. जहां-जहां हमारा वीक पॉइंट है, सब जगह फोकस करने का अवसर है.

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