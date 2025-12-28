ETV Bharat / state

बुर्का और घूंघट पर रोक के चुनाव आयुक्त के आदेश को 'आप' पार्टी ने बताया असंवैधानिक, आंदोलन की चेतावनी

घनेंद्र भारद्वाज ( Source - AAP Rajasthan )