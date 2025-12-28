बुर्का और घूंघट पर रोक के चुनाव आयुक्त के आदेश को 'आप' पार्टी ने बताया असंवैधानिक, आंदोलन की चेतावनी
आप पार्टी के प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस ने कहा कि इस आदेश से राजस्थान के लोगों की सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है.
Published : December 28, 2025 at 4:33 PM IST
जयपुर: राजस्थान के निकाय और पंचायत चुनाव में महिलाओं के घूंघट और बुर्के में वोट नहीं डाल जाने के राज्य चुनाव आयुक्त के फैसले को लेकर अब राजस्थान की सियासत भी गरम है. वहीं आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस और सह प्रभारी घनेंद्र भारद्वाज ने एक बयान जारी कर कहा है कि यह आदेश पूरी तरह से असंवैधानिक और गैरकानूनी है. और यह हमारी संस्कृति पर हमला है.
धीरज टोकस ने कहा कि इस आदेश को लेकर पूरे राजस्थान में आक्रोश का माहौल है. इस आदेश से राजस्थान के लोगों की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंची है. उन्होंने कहा कि अगर इस आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस नहीं लिया गया, तो आम आदमी पार्टी इस आदेश के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन तैयार करेगी और कोर्ट में भी इस आदेश के खिलाफ जाएगी.
सह प्रभारी घनेंद्र भारद्वाज ने राजस्थान चुनाव आयोग के इस आदेश पर कहा कि देश का संविधान हर नागरिक को वोट का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार देता है. लेकिन राजस्थान चुनाव आयुक्त का यह कहना कि सिर्फ मैट्रिक पास ही चुनाव लड़ सकता है, ये संविधान का अपमान है. साथ ही बुर्का पहनकर या घूंघट में कोई महिला वोट नहीं कर पाएगी, यह एक तरीके से महिलाओं के प्रति उनकी घटिया सोच को दर्शाता है.
उन्होंने कहा कि जब देश में फर्जी वोटिंग को पकड़ने के लिए विपक्ष CCTV फुटेज की मांग करता है, तो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि इससे महिलाओं की निजता का हनन होगा. लेकिन बुर्का और घूंघट उठाकर महिलाओं के निजता का हनन नहीं होगा. इससे उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी? धीरज टोकस और घनेंद्र भारद्वाज ने भजनलाल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि चुनाव आयुक्त को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें और इस गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश को वापस लें, अन्यथा इस फैसले के खिलाफ आप पार्टी सड़कों पर उतरेगी.