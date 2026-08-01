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E-20 पेट्रोल के खिलाफ AAP का नेशनल टाउनहॉल का आयोजन आज, केजरीवाल ने लोगों से की जुड़ने की अपील

आम आदमी पार्टी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20 का आयोजन कर रही है. जानें क्या है मकसद

अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 1, 2026 at 8:05 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) शनिवार को राजधानी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में "नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20" का आयोजन करने जा रही है. पार्टी का कहना है कि देशभर से बड़ी संख्या में वाहन मालिक E20 मिश्रित पेट्रोल को लेकर लगातार शिकायतें कर रहे हैं. इन्हीं शिकायतों को सुनने, विशेषज्ञों की राय जानने और आगे की रणनीति तय करने के उद्देश्य से यह राष्ट्रीय टाउनहॉल आयोजित किया जा रहा है. कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे शुरू होगा. इसमें दिल्ली और एनसीआर के लोग शामिल होंगे, जबकि देशभर के वाहन मालिक ऑनलाइन माध्यम से अपनी बात रख सकेंगे.

केजरीवाल ने लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है. उन्होंने कहा कि E20 को लेकर देशभर से लोगों की आवाज लगातार सामने आ रही है और अब समय आ गया है कि सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से सुने. केजरीवाल ने कहा कि हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब केंद्र सरकार को E20 के मुद्दे पर भी जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग शिकायत कर रहे हैं कि E20 मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल से उनकी गाड़ियों के इंजन पर असर पड़ रहा है और वाहनों का माइलेज भी पहले की तुलना में कम हो गया है. उन्होंने कहा कि सरकार को इन शिकायतों को नजरअंदाज करने के बजाय तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहिए.

देशभर से ऑनलाइन जुड़ सकेंगे वाहन मालिक

AAP ने बताया कि यह केवल दिल्ली का कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है. दिल्ली और आसपास के राज्यों के लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचकर अपनी बात रख सकेंगे, जबकि अन्य राज्यों के वाहन मालिक ऑनलाइन जुड़ेंगे. इसके लिए पार्टी ने एक लिंक
https://stope20petrol.com/nationaltownha जारी किया है. इच्छुक लोग इस लिंक के माध्यम से रजिस्टर्ड कर कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं. पार्टी का कहना है कि इससे देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग अपने अनुभव और सुझाव सीधे साझा कर सकेंगे.

लोगों की समस्याएं सुनकर लिया जाएगा निर्णय

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि "आज 'नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20' में लोगों की समस्याएं सुनने और E20 पर निर्णय लेने के लिए मेरे साथ देश की एक जानी-मानी शख्सियत भी मौजूद होगी. अपनी बात रखने के लिए आप भी जरूर आएं." हालांकि उन्होंने उस विशेष अतिथि के नाम का खुलासा नहीं किया है. माना जा रहा है कि कार्यक्रम में वाहन उद्योग, तकनीकी क्षेत्र या सार्वजनिक जीवन से जुड़ी कोई प्रमुख हस्ती भी मौजूद रह सकती है.

E20 को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग

आम आदमी पार्टी का कहना है कि यदि लाखों वाहन मालिक किसी नीति को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उनकी बात सुने. पार्टी का दावा है कि कई लोग अपनी गाड़ियों के इंजन, प्रदर्शन और माइलेज में आई कमी की शिकायत कर रहे हैं. इन्हीं अनुभवों को सामने लाने और संबंधित पक्षों तक पहुंचाने के लिए यह टाउनहॉल आयोजित किया जा रहा है.

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