AAP की नई PAC की पहली बैठक, सिसोदिया ने UPI नियमों को लेकर केंद्र पर साधा निशाना
AAP की नई PAC की पहली बैठक में पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने नए UPI नियमों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए.
Published : September 17, 2026 at 4:53 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) की नई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) की पहली बैठक गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई. बैठक में UPI नियमों समेत आगामी चुनावों, पार्टी की राजनीतिक रणनीति और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. यूपीआई को लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा कि पूरा देश आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है.
बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई PAC की यह पहली बैठक थी और इसके अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं. उन्होंने राजस्थान के बाड़ा में आम आदमी पार्टी की जीत का जिक्र करते हुए कहा कि इससे यह संकेत मिला है कि लोग भारतीय जनता पार्टी (BJP) का विकल्प तलाश रहे हैं. उन्होंने बताया कि राजस्थान में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और वह खुद रोड शो करेंगे. सिसोदिया ने कहा कि गोवा में भी पार्टी की तैयारियां चल रही हैं. उनके मुताबिक, बैठक में गोवा में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा हुई और पार्टी वहां बदलाव की मांग को लेकर अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाएगी.
UPI के नए नियमों पर सरकार को घेरा
मनीष सिसोदिया ने UPI से जुड़े नए नियमों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इस फैसले से आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है. सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में यह फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान के लिए लोगों से अतिरिक्त शुल्क लेने की व्यवस्था पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए. सिसोदिया ने नकद लेनदेन का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये का नोट है, तो उसकी कीमत 100 रुपये ही रहती है, जबकि UPI भुगतान पर अतिरिक्त खर्च का प्रावधान लोगों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है.
पंजाब सरकार को लेकर भी बोले सिसोदिया
सिसोदिया ने पंजाब की भगवंत मान सरकार के कामकाज का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि पंजाब में सरकार के कार्यकाल के दौरान नशे के कारोबार पर रोक लगाने की दिशा में काम हुआ है. उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग मौजूदा सरकार को दोबारा मौका देना चाहते हैं. PAC की बैठक में आने वाले चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति, विभिन्न राज्यों में संगठन की स्थिति और आगामी राजनीतिक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई.
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