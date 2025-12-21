AAP के राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक और सह प्रभारी मुकेश अहलावत का छत्तीसगढ़ दौरा, नए कार्यालय का होगा उद्घाटन
डॉ संदीप पाठक और मुकेश अहलावत दोनों नेता अलग-अलग जिलों में संगठन को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठकें करेंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 21, 2025 at 10:50 AM IST
रायपुर: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव डॉ संदीप पाठक और सहप्रभारी मुकेश अहलावत छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे. दोनों नेता रविवार को तीन दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. इस दौरान वे प्रदेश संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे. रविवार को रायपुर के केनाल रोड स्थित आम आदमी पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा.
संगठन में नई ऊर्जा का संचार: आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव सूरज उपाध्याय ने बताया कि 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक राष्ट्रीय संगठन महासचिव डॉ संदीप पाठक का प्रदेश प्रवास पर हैं. साथ ही प्रदेश के सहप्रभारी मुकेश अहलावत के बनने के बाद पार्टी संगठन में नई ऊर्जा देखने को मिली है.
जिलों में संगठनात्मक बैठकें और कार्यकर्ता संवाद: अपने दौरे के दौरान राज्यसभा सांसद डॉ संदीप पाठक प्रदेश के कई जिलों में संगठनात्मक बैठकें और कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इन बैठकों में छत्तीसगढ़ की जमीनी राजनीतिक स्थिति, जनता की समस्याएं और आगामी चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर फोकस: प्रदेश महासचिव ने कहा कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है. राष्ट्रीय संगठन महासचिव का यह दौरा पार्टी को नई दिशा और मजबूती देने का काम करेगा.
सामाजिक संगठनों से मुलाकात और निकाय चुनाव की तैयारी: दौरे के दौरान डॉ संदीप पाठक और मुकेश अहलावत दोनों नेता छत्तीसगढ़ के हित में जमीनी स्तर पर काम करने वाले सामाजिक संगठनों के प्रमुख लोगों से भी मुलाकात करेंगे. हाल ही में हुए संगठन विस्तार के बाद नियुक्त नए पदाधिकारियों को पार्टी के कामकाज और जिम्मेदारियों को लेकर दिशा-निर्देश दिए जाएंगे.
प्रदेश सहप्रभारी मुकेश अहलावत दुर्ग और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी निकाय चुनाव की तैयारी की समीक्षा करेंगे.