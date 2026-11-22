बरेली में AAP सांसद संजय सिंह का भाजपा पर हमला, उल्लू बनाओ योजना चलाने का आरोप
आम आदमी को राहत देने में केन्द्र-राज्य नाकाम- संजय सिंह
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 8:03 PM IST
बरेली:आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बरेली में आयोजित सत्ता परिवर्तन जनाक्रोश रैली में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने प्रदेश सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर 'उल्लू बनाओ योजना' चलाई जा रही है.
बरेली नवाबगंज: प्रांत उपाध्यक्ष सुनीता गंगवार जी द्वारा आयोजित “विशाल सत्ता परिवर्तन जन आक्रोश रैली” भारतीय झगड़ा पार्टी से होशियार नफ़रती गैंग को हरायेगी यू पी की जनता। https://t.co/SukoBpWntI— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) November 22, 2026
अग्निवीर योजना पर निशाना
संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए.अग्निवीर योजना का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे अग्निवीर बनें और कुछ प्रभावशाली लोगों के बच्चों को बड़े पद मिले, यह कैसा न्याय है.
'जो राम के नहीं, वो किसी के नहीं'
राम जन्मभूमि से जुड़े जमीन खरीद विवाद का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा कि जो राम के नहीं हुए, वे किसी के नहीं हो सकते. उन्होंने इस मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा.उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी को राहत नहीं मिलती.
नीति और कामकाज पर सवाल
संजय सिंह ने जनता से हिंदू-मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने वालों से सावधान रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि लोगों को असल मुद्दों पर सवाल करना चाहिए. रोजगार, शिक्षा और आम आदमी की समस्याओं को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रखना जरूरी है.रैली में संजय सिंह ने भाजपा सरकार की नीतियों और केंद्र सरकार के कामकाज पर कई सवाल उठाए
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