ETV Bharat / state

बरेली में AAP सांसद संजय सिंह का भाजपा पर हमला, उल्लू बनाओ योजना चलाने का आरोप

बरेली की रैली में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली:आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बरेली में आयोजित सत्ता परिवर्तन जनाक्रोश रैली में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने प्रदेश सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर 'उल्लू बनाओ योजना' चलाई जा रही है.

अग्निवीर योजना पर निशाना