आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, बोले- बिजली-पानी-शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही जनता
सोनभद्र पहुंचे आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह, चुनाव आयोग पर साधा निशाना, सोनभद्र में विंध्य एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन का ऐलान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 5:42 PM IST
सोनभद्र: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनैतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं. पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मंगलवार को सोनभद्र में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा. वहीं, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की.
आप सांसद संजय सिंह ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उन्होने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और काटने के लिए भाजपा कार्यालय से सूचियां भेजी जाती हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव हो सकता है. संजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही.
चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल को लेकर भी संजय सिंह ने अपनी बात रखी. उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हुए कहा कि अगर बीजेपी वास्तव में लोकप्रिय है, तो बैलेट पेपर से चुनाव होने पर भी उसे वोट मिलेंगे. उन्होंने सवाल उठाया कि फिर भाजपा बैलेट पेपर से चुनाव कराने से क्यों डर रही है. संजय सिंह ने मतदाता सूची से नाम कटने की आशंका का जिक्र करते हुए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए.
संजय सिंह ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और बेटियों के साथ कथित बदसलूकी को लेकर भी बीजेपी और संघ पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि वहां गुंडागर्दी हो रही है और बेटियों के साथ बदसलूकी की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि सांसद होने के बावजूद उन्हें तीन बार जेल भेजा गया.
वहीं, सोनभद्र में विंध्य एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण का मुद्दा भी संजय सिंह ने उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि एक्सप्रेस-वे के लिए लोगों की जमीन जबरन ली जा रही है. संजय सिंह ने कहा कि इस मामले को लेकर आंदोलन की योजना बनाई जा रही है. ऐसे में आने वाले दिनों में जमीन अधिग्रहण का मुद्दा जिले में राजनीतिक और जनआंदोलन का रूप ले सकता है.
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