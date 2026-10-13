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आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, बोले- बिजली-पानी-शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही जनता

कार्यकर्ता सम्मेलन में संजय सिंह ( Photo Credit; ETV Bharat )

सोनभद्र: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनैतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं. पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मंगलवार को सोनभद्र में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा. वहीं, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की.

आप सांसद संजय सिंह ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उन्होने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और काटने के लिए भाजपा कार्यालय से सूचियां भेजी जाती हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव हो सकता है. संजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही.