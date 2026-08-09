विश्व आदिवासी दिवस में सांसद संजय सिंह, हसंदेव जंगल कटाई पर मोदी सरकार को घेरा
विश्व आदिवासी दिवस पर आप सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार और साय सरकार पर निशाना साधा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 9, 2026 at 10:49 PM IST
गरियाबंद: विश्व आदिवासी दिवस पर गरियाबंद में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हिस्सा लिया. उन्होंने कार्यक्रम के मंच से मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि साढ़े दस करोड़ आदिवासी आबादी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक जज आदिवासी समाज से बने हैं. आज तक किसी आदिवासी को भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि 53 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है. संजय सिंह ने भगवान बिरसा मुंडा सहित आदिवासी महापुरुषों को भारत रत्न दिए जाने की मांग की.
छत्तीसगढ़ में हो रहा पेसा कानून का उल्लंघन
संजय सिंह ने इसके बाद मोदी सरकार और राज्य की साय सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पेसा कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है. हसदेव क्षेत्र में अडानी को साढ़े चार लाख पेड़ काटने की अनुमति दी गई है, जो छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहलाता है. पेसा कानून के अनुसार पंचायत की अनुमति के बिना आदिवासी जमीन नहीं ली जा सकती.
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संजय सिंह ने नीट पेपर लीक मामले में भी सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि पेपर लीक के कारण 21 छात्रों ने जान दे दी और 22 लाख युवा प्रभावित हुए.री-एग्जाम में करीब ढाई लाख छात्रों ने हिस्सा ही नहीं लिया. जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों से 25 दिन आमरण अनशन के बावजूद कोई बात नहीं की गई. संजय सिंह ने कहा कि आगे की लड़ाई में वे आदिवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और छत्तीसगढ़ तथा आदिवासियों की आवाज राज्यसभा में उठाएंगे.