आप सांसद संजय सिंह बोले- बंद सरकारी स्कूल U-DISE पोर्टल पर चल रहा, सच्चाई दिखाने पर हो रही तानाशाही
आप सांसद मंगलवार को वाराणसी और चंदौली दौरे पर थे. यहां उन्होंने सरकार कर किए सवाल खड़े किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 1, 2026 at 7:05 PM IST
वाराणसी/चंदौली : आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह मंगलवार को वाराणसी और चंदौली पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के कोनिया में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय को बंद किए जाने और उसे कागजों पर संचालित दिखाने पर भाजपा सरकार और स्थानीय प्रशासन पर जमकर हमला बोला. संजय सिंह ने इसे बनारस के बच्चों के साथ बड़ा धोखा और 'प्रशासनिक फ्रॉड' करार दिया.
उन्होंने कहा, जो स्कूल जमीन पर बंद है, वह सरकारी पोर्टल यू-डायस (U-DISE) पर आज भी 'ऑपरेशनल' कैसे दिख रहा है? जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुकेश सिंह ने इस फर्जीवाड़े को उजागर किया और स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाया, तो प्रशासन ने उनके साथ किसी बड़े माफिया की तरह व्यवहार किया. भारी पुलिस बल भेजकर उन्हें गिरफ्तार करना यह दर्शाता है कि सरकार अपनी कमियां छिपाने के लिए तानाशाही पर उतारू है.
प्रशासन शिफ्टिंग का बना रहा बहाना : संजय सिंह ने सवाल किया कि क्या बच्चों की शिक्षा के लिए आवाज उठाना गुनाह है? प्रशासन भोला बनकर 'शिफ्टिंग' का बहाना बना रहा है, जबकि हकीकत में सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट गई है. प्रशासन के दावों पर तंज कसते हुए संजय सिंह ने कहा कि विद्यालय के भवन को जर्जर बताकर मरम्मत के नाम पर 3 साल पहले बंद किया गया था.
उन्होंने कहा, 3 साल बीत जाने के बाद भी मरम्मत पूरी न होना सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है. ऐसा लगता है जैसे मोदी-योगी जी इस स्कूल में हीरे-मोती जड़वा रहे हैं, जो ताजमहल से भी ज्यादा समय ले रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि मरम्मत के बहाने जानबूझकर गरीब और दलित बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है.
संजय सिंह ने सीधे तौर पर योगी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि स्कूलों को ठीक करने के लिए जो 604 करोड़ रुपये जारी हुए हैं, उसका सदुपयोग धरातल पर दिखना चाहिए. उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर एक महीने के भीतर कोनिया के इस स्कूल सहित अन्य स्कूलों की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ, तो आम आदमी पार्टी दोबारा वीडियो बनाने और पोल खोलने का अभियान शुरू करेगी. उन्होंने साफ कहा कि चाहे सरकार एक नहीं एक हजार एफआईआर दर्ज कर ले, लेकिन बच्चों के हक की लड़ाई नहीं रुकेगी.
बीजेपी को डिलीट करना पड़ा वीडियो : वहीं चंदौली में उन्होंने AI मीम्स और सोशल मीडिया वीडियो से लेकर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बदहाली तथा राम मंदिर के नए CEO की नियुक्ति को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए. संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी और सपा की IT सेल तरह-तरह के मीम्स और रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर प्रचार कर रही हैं. उन्होंने योगी आदित्यनाथ को राजा के रूप में दिखाने वाले मीम का भी जिक्र किया और बीजेपी के पुराने वीडियो को लेकर सवाल उठाए.
उन्होंने अखिलेश यादव पर बनाए गए वीडियो का उल्लेख करते हुए दावा किया कि बीजेपी को अपना एक वीडियो बाद में डिलीट करना पड़ा. संजय सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को कथित तौर पर थप्पड़ मारते हुए दिखाए गए वीडियो का भी जिक्र किया. उनका आरोप था कि यह वीडियो बीजेपी पंजाब के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था.
संजय सिंह ने कहा कि किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री को इस तरह दिखाना आपत्तिजनक है. उन्होंने पगड़ी को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पगड़ी सिख समाज के सम्मान का प्रतीक है. AAP सांसद ने बीजेपी पर गाली-गलौज और नफरत की भाषा फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि सोशल मीडिया पर गंदे वीडियो बनाने की शुरुआत बीजेपी की ओर से हुई और बाद में उसे वीडियो डिलीट करना पड़ा.
CEO की नियुक्ति पर भी उठाए सवाल : उन्होंने मंदिर प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जमीन के मामले पर सवाल उठाए. संजय सिंह ने दावा किया कि जमीन से जुड़े 13 दस्तावेज उनके पास हैं और उन्होंने इन सबूतों को कमेटी के सामने रखने की बात कही. उन्होंने कहा कि कमेटी के चेयरमैन से मिलने के लिए आज तक उन्हें समय नहीं मिला.
संजय सिंह ने चंपत राय की 9 पेज की चिट्ठी का जिक्र करते हुए दावा किया कि उसमें जमीन मामले का दोष नृपेंद्र मिश्रा पर बताया गया है. उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मामले में बहुत कुछ अंदरूनी तौर पर चल रहा है और इस मामले में कोई भी ‘दूध का धुला’ नहीं है. AAP सांसद ने दावा किया कि जमीन से जुड़े दस्तावेजों पर चंपत राय के हस्ताक्षर हैं. इस मामले में जिम्मेदारी और दोष से कोई बच नहीं सकता. मंदिर के नए CEO के चयन को लेकर फैसला किन परिस्थितियों में हो रहा है, इसे देखना जरूरी होगा.
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