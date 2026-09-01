ETV Bharat / state

आप सांसद संजय सिंह बोले- बंद सरकारी स्कूल U-DISE पोर्टल पर चल रहा, सच्चाई दिखाने पर हो रही तानाशाही

वाराणसी/चंदौली : आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह मंगलवार को वाराणसी और चंदौली पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के कोनिया में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय को बंद किए जाने और उसे कागजों पर संचालित दिखाने पर भाजपा सरकार और स्थानीय प्रशासन पर जमकर हमला बोला. संजय सिंह ने इसे बनारस के बच्चों के साथ बड़ा धोखा और 'प्रशासनिक फ्रॉड' करार दिया.

उन्होंने कहा, जो स्कूल जमीन पर बंद है, वह सरकारी पोर्टल यू-डायस (U-DISE) पर आज भी 'ऑपरेशनल' कैसे दिख रहा है? जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुकेश सिंह ने इस फर्जीवाड़े को उजागर किया और स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाया, तो प्रशासन ने उनके साथ किसी बड़े माफिया की तरह व्यवहार किया. भारी पुलिस बल भेजकर उन्हें गिरफ्तार करना यह दर्शाता है कि सरकार अपनी कमियां छिपाने के लिए तानाशाही पर उतारू है.

प्रशासन शिफ्टिंग का बना रहा बहाना : संजय सिंह ने सवाल किया कि क्या बच्चों की शिक्षा के लिए आवाज उठाना गुनाह है? प्रशासन भोला बनकर 'शिफ्टिंग' का बहाना बना रहा है, जबकि हकीकत में सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट गई है. प्रशासन के दावों पर तंज कसते हुए संजय सिंह ने कहा कि विद्यालय के भवन को जर्जर बताकर मरम्मत के नाम पर 3 साल पहले बंद किया गया था.

उन्होंने कहा, 3 साल बीत जाने के बाद भी मरम्मत पूरी न होना सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है. ऐसा लगता है जैसे मोदी-योगी जी इस स्कूल में हीरे-मोती जड़वा रहे हैं, जो ताजमहल से भी ज्यादा समय ले रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि मरम्मत के बहाने जानबूझकर गरीब और दलित बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है.

संजय सिंह ने सीधे तौर पर योगी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि स्कूलों को ठीक करने के लिए जो 604 करोड़ रुपये जारी हुए हैं, उसका सदुपयोग धरातल पर दिखना चाहिए. उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर एक महीने के भीतर कोनिया के इस स्कूल सहित अन्य स्कूलों की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ, तो आम आदमी पार्टी दोबारा वीडियो बनाने और पोल खोलने का अभियान शुरू करेगी. उन्होंने साफ कहा कि चाहे सरकार एक नहीं एक हजार एफआईआर दर्ज कर ले, लेकिन बच्चों के हक की लड़ाई नहीं रुकेगी.

बीजेपी को डिलीट करना पड़ा वीडियो : वहीं चंदौली में उन्होंने AI मीम्स और सोशल मीडिया वीडियो से लेकर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बदहाली तथा राम मंदिर के नए CEO की नियुक्ति को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए. संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी और सपा की IT सेल तरह-तरह के मीम्स और रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर प्रचार कर रही हैं. उन्होंने योगी आदित्यनाथ को राजा के रूप में दिखाने वाले मीम का भी जिक्र किया और बीजेपी के पुराने वीडियो को लेकर सवाल उठाए.