संसद के विशेष सत्र बुलाने पर संजय सिंह का तंज, कहा- यह लोग तमिलनाडु और बंगाल में प्रचार डिस्टर्ब करना चाहते हैं
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनई की शोक सभा में शिरकत करने जयपुर आए संजय सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा.
Published : April 16, 2026 at 11:03 AM IST
जयपुर : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है. संजय सिंह ने कहा कि युद्ध से 2 दिन पहले इजराइल का दौरा करके प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका इजरायल के मंशे पर मुहर लगाई है. बुधवार देर रात ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनई की शोक सभा में शिरकत करने जयपुर आए संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आयतुल्लाह खामनई की हत्या हुई है और उनकी हत्या अमेरिका-इजरायल ने की है.
हमारे प्रधानमंत्री जब ईरान गए थे तब उन्होंने कहा था कि ईरान और भारत का रिश्ता इतिहास से भी पुराना है. उन्होंने तब अयातुल्लाह खामनई को सातवीं सदी की कुरान भी भेंट की थी. संजय सिंह ने कहा कि ईरान हमें ऊर्जा संरक्षण देता है. परंपरागत मित्र रहा है. जिस पोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपाते हैं वो अयातुल्लाह खामनई की वजह से हुआ था, लेकिन अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है.
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हम युद्ध की निंदा नहीं कर रहे : संजय सिंह ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध खुद उनके देश में हो रहा है. नाटो का कोई देश उनके साथ नहीं आया. हम युद्ध की निंदा नहीं कर रहे हैं. युद्ध की शुरुआत को दौरान प्रधानमंत्री ने आठ खाड़ी देशों के प्रमुखों से बात की, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति से बात नहीं की. जब भारत में रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की किल्लत होने लगी तब उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की. जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे वैसे ही देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे. संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को मालूम था कि 60% कच्चा तेल होर्मुज के समुद्री रास्ते से आता है और 50 परसेंट गैस भी इसी रास्ते से आती है, लेकिन ईरान से रिश्ते बिगाड़ कर हमने इस सप्लाई को रुकवा दिया.
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अपने ही बिल में संशोधन कर रही है मोदी सरकार : संजय सिंह ने महिला आरक्षण को लेकर बुलाए जा रहे संसद के विशेष सत्र पर कहा कि 2023 में मोदी सरकार ने नारी वंदना के नाम से एक बिल प्रस्तुत किया था, जिसे जोर-शोर के साथ पारित किया गया था. विपक्ष ने भी इसका समर्थन किया था, लेकिन जब यह बिल पास हो रहा था तब विपक्ष ने कहा था इस बिल को 2029 और 2034 में लागू करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे अभी भी लागू करना चाहिए. अब सरकार अपने ही बिल में संशोधन करने जा रही है. इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है.
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2011 की जनगणना को ही आधार मानना गलत : सरकार कह रही है कि इसके लिए 2011 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा. 2011 से 2029 के बीच लोगों की आबादी नहीं बढ़ी क्या? महिलाओं की आबादी नहीं बढ़ी क्या? जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा और विधानसभा में सीटें भी बढ़ेंगी, लेकिन यह सरकार केवल 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू करना चाहती जो सही नहीं है.
दक्षिण के राज्यों में नाराजगी : संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले से दक्षिण के राज्यों में नाराजगी है. इसके अलावा ओडिशा, बंगाल में भी विरोध हो रहा है. संजय सिंह ने कहा कि जब जनगणना होगी तभी तो परिसीमन हो पाएगा. जनगणना के आधार पर ही कर पाएंगे कि कितना आरक्षण होना है तो अभी लोकसभा में 545 सांसद हैं, उसमें ही 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाए. विपक्ष भी इस बात में सहमत है.
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चुनाव प्रचार करने को डिस्टर्ब करने का बहाना : संजय सिंह ने कहा कि संसद का विशेष सत्र ऐसे समय बुलाया जा रहा है जब बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं. सारे लोग चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं. अब वहां के सांसद का चुनाव प्रचार छोड़कर संसद के विशेष सत्र में भाग लेने आएंगे? ये बिल बजट सत्र में आना चाहिए था या जुलाई सत्र में आना चाहिए था. यह लोग तमिलनाडु और बंगाल में प्रचार डिस्टर्ब करना चाहते हैं.