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डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मुद्दा संसद में गूंजेगा, AAP सांसद संजय सिंह ने दिया आश्वासन

डीएड अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे सांसद आप संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है.

Sanjay Singh met D.Ed. candidates.
डीएड अभ्यर्थियों से मिले संजय सिंह (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 7, 2026 at 10:55 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थियों का नियुक्ति आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर आमरण अनशन के 166वें दिन आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे. उन्होंने अभ्यर्थियों की मांगों को न्यायसंगत बताते हुए सरकार पर न्यायालय के आदेशों की अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जुलाई में शुरू होने वाले संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा.

166 दिनों से जारी है आंदोलन

रायपुर के तूता धरना स्थल पर डीएड अभ्यर्थी पिछले 166 दिनों से आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन के माध्यम से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं. भीषण गर्मी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद आंदोलनकारी अपने अधिकारों के लिए डटे हुए हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि न्यायालय से राहत मिलने के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही, जिससे उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है.

डीएड कैडिडेट्स के साथ आप सांसद संजय सिंह (ETV BHARAT)

संजय सिंह का सरकार पर निशाना

धरना स्थल पहुंचकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आंदोलनकारी युवाओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. संजय सिंह ने कहा कि अदालतों के फैसलों का सम्मान न करना और युवाओं को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर करना न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास है. उन्होंने इसे संविधान की भावना के विपरीत बताते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.

संसद में उठेगा डीएड अभ्यर्थियों का मुद्दा

राज्यसभा सांसद ने आंदोलनकारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे इस संघर्ष में अकेले नहीं हैं. उन्होंने घोषणा की कि जुलाई में शुरू होने वाले संसद सत्र में छत्तीसगढ़ के डीएड अभ्यर्थियों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा जाएगा तथा युवाओं को न्याय दिलाने के लिए हर लोकतांत्रिक मंच पर संघर्ष जारी रहेगा.

आंदोलनकारियों को मिला संबल

डीएड अभ्यर्थी संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले 166 दिनों से वे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है. ऐसे में सांसद संजय सिंह के समर्थन से आंदोलन को नई ताकत मिली है. अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता, उनका आंदोलन और न्याय की लड़ाई जारी रहेगी.

166 दिनों से जारी डीएड अभ्यर्थियों के आंदोलन को अब राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक समर्थन मिलने लगा है. राज्यसभा सांसद संजय सिंह के संसद में मुद्दा उठाने के ऐलान के बाद यह मामला आने वाले दिनों में और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है. अब नजर इस बात पर होगी कि सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है.

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रायपुर में डीएड कैंडिडेट
रायपुर में नौकरी के लिए आंदोलन
विष्णुदेव साय सरकार
AGITATION OF DED CANDIDATES

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