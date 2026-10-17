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यूपी में भी वोट चोरी, 13 लाख फर्जी वोट जुड़वाए गए: संजय सिंह

लखनऊ: आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की. उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए. कहा कि दिल्ली और बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी वोट चोरी का खेल शुरू हो गया है. चुनाव आयोग के मुताबिक SIR से पहले प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे और पुनरीक्षण में लगभग दो करोड़ 90 लाख नाम काटे जाने की बात सामने आई. इसके बाद नाम जोड़ने के लिए 84 लाख और नाम काटने के लिए चार लाख 30 हजार आवेदन आने की जानकारी दी गई.



13 लाख नाम किसके हैं?

सांसद संजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक फॉर्म-6 के तहत जोड़े गए नामों की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, जिससे राजनीतिक दल बूथ और विधानसभा स्तर पर जांच कर सकें. उन्होंने सवाल उठाया कि 84 लाख आवेदनों के बीच सार्वजनिक जानकारी में 71 लाख 13 हजार नाम जोड़े जाने का उल्लेख है तो बाकी 13 लाख नाम किसके हैं और कहां जोड़े गए? उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ज्ञानेश कुमार के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 13 लाख फर्जी वोट जुड़वाए हैं. 130 विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 हजार या 260 विधानसभा क्षेत्रों में पांच-पांच हजार नाम बढ़ने से चुनाव का परिणाम बदल सकता है. चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि ये नाम किसके कहने पर और किन बूथों पर जोड़े गए. क्या यह सूची नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या पंकज चौधरी ने दी थी? आयोग इस बारे में जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा?





85 हजार नाम बिना कारण बताए काट दिए गए

उन्होंने कहा कि फॉर्म-6 के तहत नाम जोड़ने के आवेदन की BLO जांच करता है और ERO नाम जोड़ने का फैसला लेता है. इसी तरह फॉर्म-7 के तहत नाम हटाने के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया और कारण जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि नाम काटने के चार लाख 30 हजार आवेदनों में से 85 हजार नाम बिना कारण बताए काट दिए गए. ये फॉर्म ऑटो-जेनरेटेड यानी स्वतः तैयार किए गए बताए जा रहे हैं. सवाल है कि बिना कारण वाले फॉर्म के आधार पर नाम कैसे काटे गए? उन्होंने आशंका जताई कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल चुनाव से पहले विपक्षी मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किया जा सकता है. प्रभावित लोग बाद में अपील और न्यायाधिकरणों के चक्कर लगाते रह जाएंगे, जबकि चुनाव खत्म हो चुका होगा.





तरबगंज में रेशमा के नाम से 188 नाम काटने के आवेदन

संजय सिंह ने गोंडा जिले की तरबगंज विधानसभा का उदाहरण देते हुए कहा कि रेशमा नाम की महिला के नाम से 188 मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन दिए गए, लेकिन उसके बारे में जानकारी जुटाने पर उसका पता नहीं चल सका. उन्होंने सवाल किया कि एक व्यक्ति के नाम से इतनी बड़ी संख्या में आवेदन कैसे दिए गए और उसकी पहचान व आवेदनों की सत्यता की जांच क्यों नहीं हुई? कई मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से बड़ी संख्या में नाम काटने के आवेदन दिए गए और उनमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक बताई गई.



एक नाम के इतने आवेदक कैसे?