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दिल्ली के GTB अस्पताल में AAP विधायकों का औचक दौरा, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर भाजपा को घेरा

जीटीबी अस्पताल से मरीजों को पूरी दवाइयां नहीं मिल रहीं, जांच सेवाएं भी पूरी तरह ठप है: सौरभ भारद्वाज

आप विधायकों ने जीटीबी अस्पताल का दौरा किया
आप विधायकों ने जीटीबी अस्पताल का दौरा किया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 27, 2026 at 10:22 PM IST

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और कुलदीप कुमार ने गुरुवार को गुरु तेग बहादुर अस्पताल (जीटीबी) का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने दिल्ली की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया है. लोगों का इलाज करने वाले सरकारी अस्पताल आज खुद बीमार पड़े हैं. अस्पतालों में मरीजों को न तो दवाइयां मिल रही हैं और ना ही जरूरी जांच ही हो रहे हैं.

आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर कहा कि दिल्ली सरकार के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्रों में से एक, जीटीबी अस्पताल घोर उपेक्षा का शिकार है. यहां दवाओं की भारी कमी है. मरीजों को डॉक्टर द्वारा लिखी गई पूरी दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं. साथ ही, जांच सेवाएं भी पूरी तरह ठप पड़ी हैं. जरूरी टेस्ट और स्कैन अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं, जिसकी वजह से मरीज बाहर की प्राइवेट लैब से इन्हें करवाने के लिए मजबूर हैं. इलाज के लिए आने वाले आम लोगों की यह परेशानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की जमीनी हकीकत को साफ तौर पर उजागर करती है.

AAP नेताओं ने किया जीटीबी अस्पताल का दौरा

गुरुवार को आप विधायक संजीव झा और कुलदीप कुमार ने जीटीबी अस्पताल का दौरा कर जमीनी सच्चाई जानने का प्रयास किया. उन्होंने अस्पताल आए लोगों से बात की है तो पता चला कि हर मरीज अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था से बेहद परेशान और दुखी है. अगर डॉक्टर 5 दवाइयां लिख रहे हैं तो उन में से दो-तीन दवा ही अस्पताल से मिल रही है, बाकी दवा बाहर से खरीदनी पड़ रही है. दवा के काउंटर भी कम कर दिए गए. अस्पताल में कोई जांच नहीं हो पा रही है और डॉक्टर उन्हें बाहर से टेस्ट कराने की सलाह दे रहे हैं. बहुत सारे मरीजों ने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान सारी दवाइयां अस्पताल से ही मिल जाती थी. हर तरह के टेस्ट भी अस्पताल में होते थे, लेकिन अब सबकुछ बदल गया है.

सुरक्षा गार्ड 100-200 रूपये लेकर सीधे मरीज को डॉक्टर के रूम में घुसा रहे: संजीव झा

मरीजों से बात करने के विधायक संजीव झा ने कहा कि अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड 100 से 200 रुपए लेकर मरीजों को सीधे डॉक्टर के रूम में घुसा देते हैं, जबकि लाइन में लगे लोग बाहर ही रह जाते हैं. लोगों से कहा जा रहा है कि इमरजेंसी की पर्ची राजीव गांधी अस्पताल से बनेगी, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था. लोग बता रहे हैं कि पहले मोहल्ला क्लीनिक में अस्पतालों से अच्छी दवाइयां मिलती थीं. जब से मोहल्ला क्लीनिक बंद हुए हैं, तब से अस्पतालों खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियों की जांच के लिए भारी भीड़ हो रही है.

संजीव झा ने कहा कि अस्पताल में कोई जांच नहीं हो रही है. मरीजों को बाहर से अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोला जा रहा है. इसी तरह लोगों को एमआरआई और एक्स-रे कराने के लिए भी बाहर भेजा जा रहा है. संजीव झा ने स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से कहा कि पहले इनके स्वास्थ्य मंत्री ने 300 करोड़ रुपए लूट लिए. 100 करोड़ रुपए कीमत की दवाइयां 400 करोड़ रुपए में खरीदी गई. अब वो दवाइयां भी गायब हैं. अस्पताल के हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि मरीजों को दवाइयां मिल ही नहीं रही हैं.

दवाइयों और टेस्ट के लिए धक्के खा रहे मरीज: कुलदीप कुमार

इस दौरान कुलदीप कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार ने महज डेढ़ साल में ही सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल कर दिया है. मरीज दवाइयां और टेस्ट कराने के लिए धक्के खा रहे हैं. न तो पूरी दवाइयां मिल रही हैं और ना ही टेस्ट हो रहे हैं. जीटीबी अस्पताल में दूर-दराज से लोग इलाज कराने आते हैं, लेकिन यहां आने के बाद वे खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरी दवाइयां नहीं मिल रही हैं. लोगों को जो दवाइयां दी जा रही हैं, उन पर ‘नॉट फॉर सेल’ नहीं लिखा है, बल्कि उन पर एमआरपी छपा हुआ है. जानबूझकर एमआरपी वाली दवाइयां दी जा रही हैं ताकि उन्हें बाहर बाजार में बेचा जा सके.

कुलदीप कुमार ने कहा कि अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का भी बुरा हाल है. सुरक्षा के लिए लगाए गए गार्ड बाहर काउंटर पर पैसे लेकर बिना लाइन के दवाइयां दिलवाने का गोरखधंधा चला रहे हैं. अस्पताल में भर्ती एक मरीज के तीमारदार ने बताया कि वे दो दिन से वहां शिफ्ट हैं, लेकिन उस बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा है, पंखे खराब पड़े हैं और गर्मी व अव्यवस्था के कारण औरतें बेहोश होकर गिर रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

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