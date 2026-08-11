चावल घोटाले पर AAP विधायकों का अनोखा प्रदर्शन, विधानसभा परिसर में लगाई 'चावल की दुकान'
मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में 22 हजार करोड़ रुपए का चावल घोटाला करने की कोशिश हो रही थी: संजीव झा
Published : August 11, 2026 at 8:55 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने करोड़ों रुपए के चावल घोटाले को लेकर दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को बर्खास्त करने की मांग तेज कर दी है. इस बाबत मंगलवार को आप विधायकों ने विधानसभा परिसर में ‘चावल की दुकान’ लगाकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया और सरकार से मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की.
आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं. विभाग ने एफसीआई को असम स्थित एक नॉर्थ-ईस्ट कॉर्पाेरेशन को सब्सिडी वाला चावल देने की सिफारिश की थी. सब्सिडी वाला चावल, जो दिल्ली के गरीब और प्रवासी लोगों में बांटा जाना था, उसे हरियाणा की एक प्राइवेट कंपनी को ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया. गैर-कानूनी कमीशन के तौर पर करोड़ों रुपए कमाए गए.
उधर, AAP विधायक संजीव झा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष के विधायकों के साथ ‘चावल की दुकान’ लगाकर हमने उस गंभीर मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराया, जिसमें गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले सब्सिडी वाले चावल की खरीद और वितरण व्यवस्था में लगभग 22,000 करोड़ के घोटाले के गंभीर आरोप सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार का सवाल नहीं, बल्कि यह गरीबों के हक और दिल्ली की जनता के पैसे से जुड़ा गंभीर मुद्दा है. विपक्ष सदन से सड़क तक इस मुद्दे पर जवाबदेही और पारदर्शिता की लड़ाई लड़ता रहेगा. दिल्ली की जनता के पैसे और गरीबों के अधिकार से जुड़े हर सवाल का जवाब सरकार को देना होगा.
एफसीआई के चावल को खुले बाजार में बेचने का आरोप
संजीव झा ने कहा कि यह चावल एफसीआई का था और भाजपा ने इसे खुले बाजार में बेच दिया. एफसीआई से प्रति सप्ताह 31 हजार मीट्रिक टन चावल लेकर उसे हरियाणा के खुले बाजार में बेचा जा रहा था. यह प्रति सप्ताह लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला है. मंत्री सिरसा का विभाग 22 हजार करोड़ रुपए का घोटाला करने की कोशिश कर रहा था.
संजीव झा ने कहा कि लगातार दो दिनों से केवल सरकार की झूठी प्रशंसा करने के लिए सदन का कीमती समय बर्बाद किया जा रहा है. हमने तीन दिन पहले दवा घोटाला उठाया, फिर साइकिल घोटाला उठाया और आज चावल घोटाले पर अपनी बात रख रहे हैं. उम्मीद है कि सदन में इस मुद्दे पर चर्चा होगी ताकि दिल्ली की जनता को यह पता चल सके कि गरीबों और प्रवासी मजदूरों के हिस्से का अनाज कैसे बिक गया.
मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं: कुलदीप कुमार
कोंडली विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि यह चावल गरीबों की थाली और उनके निवाले में जाना था. लेकिन, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के विभाग ने एफसीआई से सब्सिडी रेट पर खरीदे गए इस चावल को एक कारपोरेशन द्वारा हरियाणा के खुले बाजार में दोगुने दाम पर बेचने का काम किया है. यह चावल उन गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए लिया गया था, जिनके पास आधार कार्ड या राशन कार्ड नहीं है. जिस मंत्री का विभाग गरीबों की थाली का निवाला खा जाए, यह सरकार घोटालेबाजों की सरकार है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है. मंत्री मनजिंदर सिरसा को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए. ऐसे मंत्री को कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है.
कुलदीप कुमार ने बताया कि मैं यह बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह बात केंद्र सरकार के विजिलेंस विभाग ने कही है, जिसने इस मामले में अतिरिक्त आयुक्त अरुण झा को निलंबित किया है. मैं पूछना चाहता हूं कि अरुण झा तो निलंबित हो गए, लेकिन मंत्री सिरसा पर कब कार्रवाई होगी?
उधर, करोल बाग विधायक विशेष रवि ने कहा कि भाजपा सरकार के घोटालों की श्रृंखला में एक और घोटाला सामने आया है. असम कॉरपोरेशन की तरफ से दिल्ली में 31 हजार मीट्रिक टन चावल आया था. यह चावल दिल्ली के गरीब लोगों में बांटा जाना था. लेकिन भाजपा की सरकार ने गरीबों के लिए सस्ते दाम पर आए इस चावल को बाजार में निजी व्यापारियों को बेच दिया और इसका मुनाफा खुद खा गए. हमने दिल्ली विधानसभा में भी यह मांग रखी है कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाए.
ये भी पढ़ें: