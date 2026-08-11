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चावल घोटाले पर AAP विधायकों का अनोखा प्रदर्शन, विधानसभा परिसर में लगाई 'चावल की दुकान'

आप’ विधायकों ने विधानसभा परिसर में ‘चावल की दुकान’ लगा किया प्रदर्शन ( ETV Bharat )