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ओखला लैंडफिल साइट को लेकर दिल्ली मेयर के दावों पर AAP का हमला, कहा- BJP सिर्फ कर रही वादे, पूरा कुछ भी नहीं...

दिसंबर 2026 तक ओखला लैंडफिल साइट से कूड़ा उठाव के मेयर के दावे पर आप विधायक ने साधा निशाना कहा जमीन पर नहीं हुआ काम

ओखला लैंडफिल साइट को लेकर दिल्ली मेयर के दावे पर आप का वार
ओखला लैंडफिल साइट को लेकर दिल्ली मेयर के दावे पर आप का वार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 27, 2026 at 2:38 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के ओखला लैंडफिल साइट पर बीते बुधवार को दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही और दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर संजीव खिरवार विजिट के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने ओखला लैंडफिल साइट का जायजा लिया और कूड़े के निष्पादन को लेकर कहा कि दिसंबर 2026 तक पूर्ण रूप से ओखला लैंड फील्ड साइट से कूड़े का उठाव कर लिया जाएगा और खाली पड़ी जमीन पर विकास कार्य तेज होंगे.

मेयर ने लैंडफिल साइट का किया निरीक्षण

दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने ओखला लैंडफिल साइट का निरीक्षण करते हुए कहा कि कचरा हटाने (बायो-माइनिंग) का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें 23 एकड़ जमीन पहले ही खाली हो चुकी है. उनका लक्ष्य दिसंबर 2026 तक साइट को पूरी तरह से कूड़ा-मुक्त बनाना है.

2026 तक ओखला लैंडफिल साइट से कूड़ा उठाव का मेयर ने किया दावा (ETV Bharat)

आप विधायक ने दिखाया आइना

आम आदमी पार्टी से तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक सहीराम पहलवान ने मेयर के ओखला लैंडफिल साइट पर विजिट के बाद कहा कि ओखला लैंडफिल साइट मेरे विधानसभा में आता है और मुझे पता है कि वह कितना खाली हुआ है और कब तक खाली होगा. भाजपा की सरकार दिल्ली में भी है और केंद्र में भी है. जब से दिल्ली में सरकार बनी है, सिर्फ वादे कर रही है पूरा कुछ भी नहीं हो रहा है. इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि जुलाई तक कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या हुआ सबको पता है. अभी भी कूड़े का पहाड़ वैसे के वैसे ही है. जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तभी पोखरा लैंड फील्ड साइट से 22 से 23 एकड़ जमीन कूड़े से खाली करा लिया गया था. अब उनका मेयर कह रहे हैं कि हमने 23 एकड़ जमीन खाली करा लिए हैं, तो उससे आगे काम कहां बढ़ा.

सहीराम पहलवान ने कहा कि अब भाजपा सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिसंबर 2026 तक कूड़े का पहाड़ खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में मानसून आ जाएगा और तीन महीना काम फिर बंद हो जाएगा. फिर तीन महीने का कूड़ा वहां जमा हो जाएगा. इसलिए सिर्फ ये काम के वादे और दावे कर रहे हैं. काम जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है.

ओखला लैंडफिल साइट को लेकर बीजेपी के दावों पर आप का वार
ओखला लैंडफिल साइट को लेकर बीजेपी के दावों पर आप का वार (ETV Bharat)

बीजेपी के यमुना सफाई का वादा अब तक नहीं हुआ पूरा:

आप विधायक ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली के चुनाव के समय यमुना साफ करने का भरोसा दिया था. क्या आज तक यमुना साफ हो पायी है. आज भी यमुना इस तरह गंदी और बदबूदार बह रही है. इसलिए सिर्फ उनके दावे हैं कि मैं इतने दिनों में यह काम कर दूंगा, लेकिन होना कुछ नहीं है. चुनाव के समय महिलाओं को 2500 रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक महिलाओं को वो पैसे नहीं मिले.

वहीं अधिकारियों ने बताया कि लगातार निगरानी और मशीनों की क्षमता बढ़ाने के कारण बायो-माइनिंग कार्यों में तेजी आई है. निगम का दावा है कि वर्षों से जमा वेस्ट को हटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब इसका अंतिम चरण चल रहा है.

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CLAIM REGARDING OKHLA LANDFILL
ओखला लैंडफिल साइट
BJP AND AAP ON OKHLA LANDFILL SITE

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