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गैस किल्लत पर गरमाई सियासत: विधानसभा के बाहर AAP विधायकों ने किया प्रदर्शन

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक बार फिर सड़क पर उतरकर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में विधायकों ने गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला. AAP विधायकों का यह प्रदर्शन उनके निलंबन को लेकर भी था. पार्टी नेताओं का आरोप है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उन्हें विधानसभा में प्रवेश नहीं करने दे रही है. मंगलवार को जहां पालम अग्निकांड का मुद्दा उठाया गया, वहीं बुधवार को गैस सिलेंडर संकट को लेकर केंद्र की नीतियों पर सवाल खड़े किए गए.

देश की जनता भुगत रही: नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी विदेश नीति पूरी तरह विफल रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने का खामियाजा देश की जनता भुगत रही है. 56 इंच की छाती की बात करने वाले प्रधानमंत्री आज खामोश हैं. देशभर में लोग गैस सिलेंडर के लिए लंबी-लंबी कतारों में खड़े हैं, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है. उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के दौरान होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया गया था. अब स्थिति यह है कि सिलेंडर ही बाजार से गायब हो गए हैं. अब समझ में आया कि फ्री सिलेंडर कैसे देंगे जब सिलेंडर मिलेगा ही नहीं, तो सब कुछ अपने आप फ्री हो जाएगा.

दिल्ली सरकार पर भी निशाना: आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक लाख करोड़ रुपये के बजट के बावजूद बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं. दिल्ली में बिजली कटौती, गंदा पानी, खराब सड़कें और अस्पतालों में दवाइयों की कमी जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं. बजट में महिलाओं को 2500 रुपये देने की घोषणा को लेकर भी आतिशी ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यह वादा पहले भी किया गया था, लेकिन अब तक किसी महिला के खाते में एक पैसा नहीं आया.