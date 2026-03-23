दिल्ली में AAP विधायक कुलदीप कुमार की गाड़ी पर हमला, CCTV खंगाल रही पुलिस
पूर्वी दिल्ली में अज्ञात बदमाशों ने कोंडली विधायक कुलदीप कुमार की सड़क किनारे खड़ी कार का शीशा तोड़ दिया.
Published : March 23, 2026 at 10:44 PM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में सोमवार शाम कोंडली विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक की कार पर अज्ञात लोगों द्वारा हमले का मामला सामने आया है. अज्ञात बदमाशों द्वारा सड़क किनारे खड़ी विधायक की कार का शीशा तोड़ दिया गया. पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि विधायक कुलदीप कुमार ने इस संबंध में पुलिस को एक लिखित शिकायत दी है.
शिकायत में उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्हें इस घटना में किसी भी व्यक्ति पर संदेह नहीं है और न ही वे हमलावरों को पहचानते हैं. पुलिस ने विधायक के बयान के आधार पर शिकायत दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. पुलिस को सोमवार शाम करीब 7 बजे मधु विहार थाने को वारदात की सूचना मिली. कॉलर कोंडली विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक कुलदीप उर्फ मोनू थे. उन्होंने पुलिस को बताया कि मधु विहार स्थित 'सिंघला स्वीट्स' के सामने उनकी कार पर हमला हुआ है.
वीआईपी से जुड़ा मामला होने के कारण सूचना मिलते ही एसीपी और स्थानीय एसएचओ, मधु विहार पुलिस बल के साथ तुरंत वारदातस्थल पर पहुंचे. मौके पर मौजूद विधायक ने पुलिस को बताया कि उनकी कार सिंघला स्वीट्स के सामने सड़क पर खड़ी की गई थी. इसी दौरान अज्ञात लोगों ने कार के पिछले हिस्से के बाईं तरफ का शीशा तोड़ दिया. राहत की बात यह रही कि घटना के समय विधायक गाड़ी में मौजूद नहीं थे, जिससे कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ.
AAP विधायक कुलदीप कुमार जी की गाड़ी पर पुलिस की मौजूदगी में हमला 🚨 pic.twitter.com/ULbGs36JIv— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) March 23, 2026
मामले की जांच के लिए मोबाइल क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया है. पुलिस फिलहाल घटना के सही कारणों का पता लगाने और आरोपियों की पहचान करने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है. दिलचस्प बात यह है कि घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर पीसीआर वैन भी मौजूद थी, इसके बावजूद इस तरह की वारदात होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा.
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