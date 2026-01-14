ETV Bharat / state

AAP नेताओं ने रचना यादव के परिवार से मुलाकात कर साझा किया दर्द, पुलिस जांच पर उठाए सवाल

शालीमार बाग में रचना यादव की हत्या के बाद मंगलवार को शोकसभा में पहुंचे आप के नेता,पार्टी को दिलाया न्याय का भरोसा

सीसीटीवी में आरोपियों की तस्वरी साफ होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं
सीसीटीवी में आरोपियों की तस्वरी साफ होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं (ETV Bharat)
नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी की नेता रहीं रचना यादव की शोकसभा में पहुंच कर आप के कई नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर दुख साझा किया. इस दौरान आप नेताओं ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता के घर से महज 400 मीटर दूरी पर रचना यादव की हत्या हुई, लेकिन वह अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आईं. इस घटना से परिवार इतना डर गया कि घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और पुलिस भी डेढ़ घंटे बाद मौके पर पहुंची. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी में हत्यारे साफ दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद भी दिल्ली पुलिस हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है. पुलिस का लचर रवैया से लोगों के मन में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

सीएम रेखा गुप्ता के घर से महज 400 मीटर दूरी पर हुई हत्या

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता के अपने घर शालीमार बाग से महज 400 मीटर दूर बीसी ब्लॉक की आरडब्ल्यूए अध्यक्ष रचना यादव की हत्या कर दी गई. जिसके बाद उनके परिवार में बचीं उनकी दो बेटियों का रो-रो कर बुरा हाल है. बेटियों ने बताया कि दो साल पहले उनके पिता की हत्या कर दी गई थी. उनकी मां, उनके पिता की हत्या की गवाह थीं. सोमवार को कोर्ट में उनकी गवाही होने वाली थी.

रचना यादव पर पहले भी दो बार हो चुका था हमला

पहले भी दो बार रचना यादव पर हमला हो चुका है. एक बार फायरिंग हुई थी और दूसरी बार उन्हें मारने की कोशिश की गई. दो तीन दिन पहले रचना यादव के घर के सामने से कोई अर्थी गुजर रही थीं. वह अर्थी की आवाज सुनकर बाहर निकलीं और मृतक व्यक्ति की आत्म शांति की प्रार्थना करके घर की तरफ लौट रहीं थीं, दरवाजे तक पहुंची और तभी बाइक पर सवार दो युवक आए. और युवकों ने रचना यादव कह कर बुलाया और उन्होंने जब हां में जवाब दिया, तभी उन्होंने गोली मार दी.

रचना यादव पति की हत्या के मामले में थी मुख्य गवाह
पिछले सप्ताह दिन दहाड़े गोली मार कर की गई आप पार्टी की कार्यकर्ता रचना यादव की हत्या के बाद मंगलवार को पार्टी के नेताओं ने उनके परिवार से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि रचना यादव के परिवार में दो बच्चियां हैं. दो साल पहले इन बच्चियों के पिता यानि रचना यादव के पति की हत्या कर दी गई थी. जिन लोगों ने उनके पति की हत्या की थी, उस मामले में उनकी पत्नी रचना यादव कोर्ट में पैरवी कर रही थीं. रचना यादव को पति की हत्या के मामले में गवाही देनी थी, लेकिन गवाही देने से पहले ही हत्यारों ने उनकी भी हत्या कर दी.


सीसीटीवी में आरोपियों की तस्वरी साफ होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब समझा जा सकता है कि पूरे परिवार का क्या हाल होगा? यह आसपास के लोगों के लिए बेहद चौंकाने वाली बात है कि ऐसे दिनदहाड़े किसी की हत्या कर दी गई. सीसीटीवी फुटेज में उन दोनों अपराधियों की तस्वीरें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं. इसमें किसी भी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं है. इसके बावजूद, जब दिल्ली पुलिस के पास तस्वीरें मौजूद हैं, तब भी अपराधियों को अब तक न पकड़ पाना हैरान करने वाली बात है. दिल्ली पुलिस इस मामले में थोड़ी मुस्तैदी दिखाए. क्योंकि जिस तरह का लचर रवैया पुलिस अपना रही है, उससे लोगों के मन में दिल्ली पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं.

रचना यादव पर पहले भी दो बार हो चुका था हमला -सौरभ भारद्वाज
रचना यादव पर पहले भी दो बार हो चुका था हमला -सौरभ भारद्वाज (ETV Bharat)


मंगलवार को रचना यादव की शोक सभा में पहुंचे आप के नेता
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मंगलवार को रचना यादव की शोक सभा थी. पड़ोसी बात कर रहे थे कि रेखा गुप्ता पड़ोस में रह रहीं हैं, लेकिन उनके घर नहीं गईं. इसी वार्ड से रेखा गुप्ता पार्षद रही हैं. रेखा गुप्ता के पास इतना भी समय नहीं है. लेकिन किसी कार्यक्रम में बुलाया जाए तो वह तुरंत आ जाती हैं. मुख्यमंत्री गोलगप्पे और छोले भटूरे के लिए नहीं बनाया जाता है. पड़ोस में किसी हत्या हो गई. पूरे इलाके में दहशत है. बेटी को पता चल गया कि उसकी मां को गोली लगी है, लेकिन डर के चलते वह बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई. पुलिस केस होने के कारण लोग उन्हें किसी ने अस्पताल भी नहीं भेजा. घटना के डेढ़ घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची.


पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आप पार्टी ने दिया आश्वसान
आप पार्टी के विधायक संजीव झा ने एक्स पर कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के साथ शालीमार बाग में आम आदमी पार्टी की जुझारू कार्यकर्ता रचना यादव जी की शोक सभा में सम्मिलित होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए. रचना यादव जी की गोली मारकर की गई निर्मम हत्या न केवल एक जघन्य अपराध है, बल्कि यह कानून-व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है. दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए. आम आदमी पार्टी इस नृशंस हत्या की कड़ी निंदा करती है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी. इस दुःख की घड़ी में हम शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं.

