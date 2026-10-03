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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए आतिशी समेत सभी AAP नेता नेता रिहा

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी AAP नेता नेता रिहा ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के बाद फतेहपुर बेरी थाने में काफी देर तक गहमागहमी का माहौल देखने को मिला, प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था, हिरासत में लिए गए नेताओं में AAP नेता आतिशी समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल थे, सभी को बाद में फतेहपुर बेरी थाने लाया गया.

हिरासत में लिए गए आतिशी समेत सभी AAP नेता नेता रिहा (ETV Bharat)

हिरासत की जानकारी मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता फतेहपुर बेरी थाने पहुंचने लगे, थाने के अंदर मौजूद AAP कार्यकर्ताओं ने हिरासत में लिए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी, कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार विरोध जताया गया और थाने के अंदर ही रिहाई की मांग को लेकर नारे लगाए गए, थाने के अंदर AAP कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला.

इस दौरान कार्यकर्ताओं की मुख्य मांग हिरासत में लिए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं को तत्काल रिहा करने की रही, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ यह घटनाक्रम फतेहपुर बेरी थाने तक पहुंच गया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी नारेबाजी के जरिए जाहिर की, थाने के अंदर कुछ देर तक लगातार नारेबाजी होती रही और कार्यकर्ता अपने नेताओं की रिहाई की मांग करते नजर आए.

हिरासत में लिए गए AAP के आतिशी समेत सभी नेता रिहा (ETV Bharat)

लगातार नारेबाजी और विरोध के बीच अब आतिशी समेत हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया , रिहाई के बाद AAP कार्यकर्ताओं में भी हलचल देखने को मिली और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थाने के बाहर नजर आए, थाने के बाहर भी कुछ समय तक नारेबाजी का दौर चलता रहा.

फिलहाल हिरासत में लिए गए सभी AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई हो चुकी है और फतेहपुर बेरी थाने के बाहर का माहौल शांत है, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से शुरू हुआ यह पूरा घटनाक्रम पुलिस हिरासत, फतेहपुर बेरी थाने में AAP कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और इसके बाद आतिशी समेत सभी हिरासत में लिए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई के साथ फिलहाल खत्म हो गया है.

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