ETV Bharat / state

आपराधिक अवमानना मामले में AAP नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया अंतिम मौका

दिल्ली हाईकोर्ट ( FILE PHOTO )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत दूसरे आरोपियों को, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर 'अपमानजनक' पोस्ट करने के मामले में शुरू की गई आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का आखिरी मौका दिया है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने आरोपियों को तीन हफ्ते का आखिरी मौका देते हुए कहा कि इसके बाद, जवाब दाखिल करने का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा. मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी, 2027 को होगी.

सुनवाई के दौरान इन आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि कोर्ट के पिछले आदेश के मुताबिक उन्हें अभी तक मामले का पूरा रिकॉर्ड नहीं मिला है. कोर्ट ने 19 भी को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया था कि अवमानना करने वाले कंटेंट को संरक्षित रखे. बता दें कि, इससे पहले 14 मई को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने अरविंद केजरीवाल समेत छह आरोपियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने अरविंद केजरीवाल के अलावा संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा और दुर्गेश पाठक को अवमानना का नोटिस जारी किया था. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करते हुए दूसरे बेंच के पास सुनवाई के लिए भेज दिया था.