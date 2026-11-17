आपराधिक अवमानना मामले में AAP नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया अंतिम मौका
AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत अन्य को तीन हफ्ते का आखिरी मौका दिया गया है.अगली सुनवाई 14 जनवरी, 2027 को होगी.
Published : November 17, 2026 at 5:29 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 6:20 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत दूसरे आरोपियों को, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर 'अपमानजनक' पोस्ट करने के मामले में शुरू की गई आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का आखिरी मौका दिया है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने आरोपियों को तीन हफ्ते का आखिरी मौका देते हुए कहा कि इसके बाद, जवाब दाखिल करने का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा. मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी, 2027 को होगी.
सुनवाई के दौरान इन आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि कोर्ट के पिछले आदेश के मुताबिक उन्हें अभी तक मामले का पूरा रिकॉर्ड नहीं मिला है. कोर्ट ने 19 भी को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया था कि अवमानना करने वाले कंटेंट को संरक्षित रखे. बता दें कि, इससे पहले 14 मई को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने अरविंद केजरीवाल समेत छह आरोपियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने अरविंद केजरीवाल के अलावा संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा और दुर्गेश पाठक को अवमानना का नोटिस जारी किया था. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करते हुए दूसरे बेंच के पास सुनवाई के लिए भेज दिया था.
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने कहा था कि अगर इन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अराजकता फैलेगी. जस्टिस शर्मा ने कहा कि जब संस्था को ट्रायल पर रखा जाता है तो ये जज का कर्तव्य है कि वो इन आरोपों से संचालित न हो. पत्र और वीडियो के जरिये सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया जो काफी सर्कुलेट हुआ. ये एक सुनियोजित और संगठित कैंपेन था. उन्होंने कहा कि कोर्ट के अंदर हुई कार्यवाही को कोर्ट के बाहर एक समानांतर नैरेटिव चलाया गया.
उन्होंने आगे कहा कि उन्हें निष्पक्ष आलोचना और असहमति को स्वीकार करने का प्रशिक्षण मिला है. सोशल मीडिया पर कैंपेन के जरिये न केवल किसी एक जज के खिलाफ नैरेटिव बनाया गया, बल्कि ये पूरी न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा किया गया. नैरेटिव चलाने वाले कुछ लोगों को राजनीतिक शक्ति भी हासिल है. एडिटेड वीडियो भी सर्कुलेट किया गया. जब मैंने अपना फैसला सुनाया तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प था, लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट नहीं गए बल्कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ कैंपेन चलाया गया. मेरी ड्यूटी संविधान के प्रति है. जब उन्होंने ये रास्ता चुना तो हमने भी दूसरा रास्ता चुना. कोर्ट के अंदर केजरीवाल ने कहा कि वे कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन बाहर उन्होंने हमारे खिलाफ अभियान चलाया.
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बता दें कि, 20 अप्रैल को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली आबकारी मामले में बरी करने के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई से हटने की अरविंद केजरीवाल की मांग को खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा था कि मैं इस आरोप से प्रभावित हुए बिना ही अपना फैसला सुनाउंगी, ठीक वैसे ही जैसा कि मैं ने अपने 34 वर्षों के न्यायिक करियर में हमेशा किया है.
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