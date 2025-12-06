केजरीवाल का इंडिगो संकट को लेकर केंद्र पर निशना, भाजपा सरकार और एयरलाइन के बीच मिलीभगत के लगाए आरोप
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिगो एयरलाइन में उड़ान रद्द होने और देरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.
नई दिल्ली: इंडिगो एयरलाइन संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है. एयरलाइन में लगातार बिगड़ती सेवाओं, यात्रियों को हो रही परेशानी और विमानन सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवालों को लेकर आप नेताओं ने कहा कि यह पूरा मामला केंद्र सरकार की नाकामी और उदासीनता को उजागर करता है.
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, “इंडिगो एयरलाइन संकट यह दिखाता है कि मोदी सरकार या तो अक्षम है या फिर मिलीभगत है. दोनों ही स्थितियों में भारत इससे बेहतर का हकदार है. यात्रियों को इतना कष्ट पहले कभी नहीं हुआ.” अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार की नीतियां यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा की अनदेखी करती दिखाई दे रही हैं, जिससे एयरलाइन सेक्टर में अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो गई है.
Indigo airline fiasco shows that Modi govt is either incompetent or in collusion. In either case, India deserves better. People have never suffered so much.— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 6, 2025
जनता हार गई, कंपनी जीत गई: मनीष सिसोदिया
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह संकट केवल प्रबंधन की विफलता नहीं, बल्कि सरकार के झुकाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है. मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा, “यह ऐसा खेल है जिसमें जनता हार गई. लाखों यात्रियों की सुरक्षा दांव पर लगा दी गई. पायलटों और क्रू का शोषण हुआ और सरकार? वह एक कंपनी के सामने घुटनों के बल झुक गई. लगता है जैसे इस देश में लोकतंत्र नहीं, कंपनी राज चल रहा है.”
IndiGo के ऑपरेशन-मैलफंक्शन ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी नर्क बना दी। एक ही दिन में 300 से 500+ फ्लाइट्स रद्द हुईं।— Manish Sisodia (@msisodia) December 6, 2025
यात्रियों ने घंटों भूखे-प्यासे इंतजार किया- सब कुछ अधर में लटका हुआ है। लोग अनिश्चितता में तड़प रहे हैं।
दिल्ली-बेंगलुरु-मुंबई-अहमदाबाद में परिवार टूटे, शादी छूटी,… pic.twitter.com/JgYNinDCwn
उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ईडी-सीबीआई का इस्तेमाल करने वाली सरकार जब कॉरपोरेट्स की बात आती है, तो बेबस हो जाती है. मनीष सिसोदिया ने कहा नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए थे, जबकि आज हवाई यात्रा की हालत पैसेंजर ट्रेन की जर्जर बोगियों से भी बदतर हो चली है. क्या यही अमृतकाल है?
जनता की जान से खेल रही सरकार: अनुराग ढांडा
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 'हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बिठाने' का वादा तो किया, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलटी है. उन्होंने कहा, सरकार एक कंपनी के सामने झुक गई है. हवाई यात्रियों की जान दांव पर लगा दी गई है. अपने व्यापारी दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए कब तक जनता की जान से खेलते रहेंगे?.
