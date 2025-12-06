ETV Bharat / state

केजरीवाल का इंडिगो संकट को लेकर केंद्र पर निशना, भाजपा सरकार और एयरलाइन के बीच मिलीभगत के लगाए आरोप

नई दिल्ली: इंडिगो एयरलाइन संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है. एयरलाइन में लगातार बिगड़ती सेवाओं, यात्रियों को हो रही परेशानी और विमानन सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवालों को लेकर आप नेताओं ने कहा कि यह पूरा मामला केंद्र सरकार की नाकामी और उदासीनता को उजागर करता है.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, “इंडिगो एयरलाइन संकट यह दिखाता है कि मोदी सरकार या तो अक्षम है या फिर मिलीभगत है. दोनों ही स्थितियों में भारत इससे बेहतर का हकदार है. यात्रियों को इतना कष्ट पहले कभी नहीं हुआ.” अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार की नीतियां यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा की अनदेखी करती दिखाई दे रही हैं, जिससे एयरलाइन सेक्टर में अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो गई है.

जनता हार गई, कंपनी जीत गई: मनीष सिसोदिया

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह संकट केवल प्रबंधन की विफलता नहीं, बल्कि सरकार के झुकाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है. मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा, “यह ऐसा खेल है जिसमें जनता हार गई. लाखों यात्रियों की सुरक्षा दांव पर लगा दी गई. पायलटों और क्रू का शोषण हुआ और सरकार? वह एक कंपनी के सामने घुटनों के बल झुक गई. लगता है जैसे इस देश में लोकतंत्र नहीं, कंपनी राज चल रहा है.”