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AAP नेता विकास टांक भाजपा में शामिल, आम आदमी पार्टी पर जनता के हित में काम नहीं करने का लगाया आरोप

सिविल लाइंस से तीन बार के पार्षद विकास टांक के भाजपा में शामिल होने से संगठन और मजबूत होगा. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा

AAP नेता विकास टांक भाजपा में शामिल
AAP नेता विकास टांक भाजपा में शामिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 15, 2026 at 4:20 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) में चेयरमैन और उप-चेयरमैन के जारी चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है. सिविल लाइंस वार्ड से तीन बार के पार्षद विकास टांक भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए हैं. इससे पहले इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नेताओं ने भी भाजपा का दामन थाम लिया था.

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने विकास टांक का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा, सिविल लाइंस से तीन बार के पार्षद विकास टांक का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं, उनके आने से संगठन और मजबूत होगा. भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद विकास टांक ने कहा कि आज उनके लिए गर्व और हर्ष का दिन है. क्योंकि वह भाजपा जैसे बड़े परिवार का हिस्सा बने हैं. उन्होंने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली नगर निगम में जनता के हित में काम नहीं करने का आरोप लगाया.

AAP नेता विकास टांक भाजपा में शामिल (ETV Bharat)

टांक ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले कूड़े के पहाड़ हटाने और प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करने जैसे कई वादे किए थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया. उन्होंने आरोप लगाया कि निगम सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित कराई गई और पार्षदों को अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया, जिससे कई पार्षदों में असंतोष बढ़ता गया. विकास टांक ने कहा कि इसी असंतोष के चलते कई पार्षदों ने पहले मुकेश गोयल के नेतृत्व में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन किया था और अब कई अन्य पार्षद भी अपनी राजनीतिक राह बदलने पर विचार कर रहे हैं.

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