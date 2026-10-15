जन प्रतिनिधियों के साथ बर्बरता: दिल्ली पुलिस के खिलाफ सौरभ भारद्वाज ने पुलिस कमिश्नर और गृह सचिव को भेजी शिकायत
AAP ने विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा जन प्रतिनिधियों के साथ की गई बर्बरता के खिलाफ लड़ाई को तेज करने का फैसला किया.
Published : October 15, 2026 at 4:21 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से जन प्रतिनिधियों के साथ की गई बर्बरता को लेकर कानूनी लड़ाई तेज करने का फैसला किया है. इस बाबत पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एलजी और गृह मंत्रालय में पत्र सूचना कार्यालय के गृह सचिव को लिखित शिकायत दी है. यह शिकायत दिल्ली में पुलिस बलों की ओर से राजनीतिक हस्तियों और जन प्रतिनिधियों के खिलाफ हिंसा के व्यापक, व्यवस्थित और बेहद चिंताजनक पैटर्न के संबंध में है, जिसका इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया जा रहा है.
सौरभ भारद्वाज ने बताया कि शिकायत में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास का गला घोंटने के प्रयासों का ब्योरा दिया है. साथ ही, दिल्ली पुलिस द्वारा मेरी जान लेने के तीन प्रयासों के वीडियो सबूत भी सौंपे हैं. "मैंने मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे."
सौरभ भारद्वाज दी गई शिकायत में कहा है, " मैं सार्वजनिक सभाओं के दौरान दिल्ली पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों द्वारा मेरे ऊपर किए गए शारीरिक हमले, लक्षित रूप से गला घोंटने और आपराधिक साजिश की तीन बेहद गंभीर और खतरनाक घटनाओं के संबंध में एक औपचारिक, समेकित शिकायत दर्ज करा रहा हूं. इन हमलों की प्रकृति, निष्पादन और पुनरावृत्ति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ये भीड़ नियंत्रण के लिए नियमित उपाय नहीं हैं. इसके बजाय, वे आधिकारिक ड्यूटी की आड़ में मुझे गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने या मेरी मृत्यु का कारण बनने के लिए एक समन्वित आपराधिक साजिश का निर्माण करते हैं, जिसे आसानी से दुर्घटना या परिचालन लापरवाही के रूप में छिपाया जा सकता है. सार्वजनिक रिकॉर्ड और चश्मदीद गवाहों के बयानों द्वारा समर्थित इन लक्षित घटनाओं की विशिष्ट समयरेखा, सटीक स्थान, चश्मदीद गवाह, तारीखें और समय नीचे विस्तार से दिए गए हैं."
12 अक्टूबर की घटना
सौरभ भारद्वाज ने बताया कि सबसे हालिया घटना (तीसरी घटना) 12 अक्टूबर की है. "12 अक्टूबर 2026 को दोपहर लगभग 2ः30 बजे, मैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिनमें सांसद संजय सिंह और कई अन्य शामिल थे, के साथ जनपथ के पास एक पूर्णतरू शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक प्रदर्शन में भाग ले रहा था. हमारे इकट्ठा होने का एकमात्र उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध जताना और उनके इस्तीफे की मांग करना था."
उन्होंने कहा कि जब हम शांतिपूर्वक और अहिंसक रूप से मार्च कर रहे थे, तब दिल्ली पुलिस के अधिकारियों, उनके अधीनस्थ कर्मचारियों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की एक बड़ी टुकड़ी ने हमें रोक लिया. हमारी ओर से बिना किसी उकसावे के, उन्होंने आक्रामक रूप से हमारी शांतिपूर्ण सभा को रोक दिया और एक क्रूर कार्रवाई शुरू कर दी.
'हमारे साथ अत्यधिक क्रूरता से हाथापाई की'
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक पूर्व-नियोजित और समन्वित आपराधिक साजिश के तहत, पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक कर्मचारियों ने एक क्रूर शारीरिक हमला किया. उन्होंने मुझे, सांसद संजय सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया. हमारे साथ अत्यधिक क्रूरता से हाथापाई की और असंगत आपराधिक बल का प्रयोग किया। एक मानक, वैध तरीके से तितर-बितर करने या हिरासत में लेने के बजाय, उनके कार्य अत्यधिक आक्रामक थे और गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए थे. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मेरे जीवन पर इस गैरकानूनी हमले को देखकर, मौके पर मौजूद अभिषेक कुमार नामक एक व्यक्ति ने तुरंत शोर मचाया. वह पुलिस कर्मियों पर पूरी आवाज में चिल्लाए, यह चीखते हुए कि वे सक्रिय रूप से मेरा गला घोंट रहे हैं. इस हस्तक्षेप ने पास खड़े पुलिस अधिकारियों को नाराज कर दिया. अपने अवैध कार्यों को रोकने के बजाय, पुलिस कर्मियों ने मेरी जान बचाने का प्रयास करने के लिए मौके पर ही अभिषेक कुमार पर क्रूरता से हमला कर दिया.
इंडिया गेट सर्कल पर शांतिपूर्ण विरोध मार्च
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दूसरी घटना 4 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3ः30 बजे की है, जिसमें इंडिया गेट सर्कल पर हमला और गर्दन की चोट का प्रयास हुआ. 4 अक्टूबर 2026 को दोपहर लगभग 3ः30 बजे, जब वे मध्य दिल्ली में इंडिया गेट सर्कल पर एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च में थे, दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मेरे साथ क्रूर शारीरिक हाथापाई की. इस नियंत्रण कार्रवाई के दौरान, पुलिस कर्मियों ने मेरे पैरों को हिंसक रूप से हवा में ऊपर की ओर खींचा, और उन्हें उल्टा लटकाने का प्रयास किया. यह अत्यधिक खतरनाक पैंतरा मेरी गर्दन को तोड़ने या मेरी रीढ़ को फ्रैक्चर करने के स्पष्ट और लापरवाह इरादे से किया गया था. वहां कई अन्य लोग उपस्थित थे और उन्होंने इस घटना को देखा.
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसलिए, मैं तत्काल दिल्ली पुलिस कमिश्नर के कार्यालय से अनुरोध करता हूं कि आपराधिक साजिश, हमले, गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास और हत्या के प्रयास के लिए कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए. साथ ही 29 सितंबर, 4 अक्टूबर और 12 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक दिल्ली पुलिस वीडियोग्राफी, विरोध स्थल के सीसीटीवी फुटेज और पुलिस परिवहन वाहनों से आंतरिक डैशकैम/केबिन फुटेज सहित सभी सबूतों के तत्काल संरक्षण का आदेश दिया जाए. इसके अलावा स्थानीय प्रशासनिक हस्तक्षेप से मुक्त पारदर्शी, निष्पक्ष जांच की गारंटी के लिए एक स्वतंत्र, बाहरी जांच एजेंसी को जांच स्थानांतरित की जाए.
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