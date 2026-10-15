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जन प्रतिनिधियों के साथ बर्बरता: दिल्ली पुलिस के खिलाफ सौरभ भारद्वाज ने पुलिस कमिश्नर और गृह सचिव को भेजी शिकायत

आप नेता सौरभ भारद्वाज ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से जन प्रतिनिधियों के साथ की गई बर्बरता को लेकर कानूनी लड़ाई तेज करने का फैसला किया है. इस बाबत पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एलजी और गृह मंत्रालय में पत्र सूचना कार्यालय के गृह सचिव को लिखित शिकायत दी है. यह शिकायत दिल्ली में पुलिस बलों की ओर से राजनीतिक हस्तियों और जन प्रतिनिधियों के खिलाफ हिंसा के व्यापक, व्यवस्थित और बेहद चिंताजनक पैटर्न के संबंध में है, जिसका इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया जा रहा है.

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि शिकायत में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास का गला घोंटने के प्रयासों का ब्योरा दिया है. साथ ही, दिल्ली पुलिस द्वारा मेरी जान लेने के तीन प्रयासों के वीडियो सबूत भी सौंपे हैं. "मैंने मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे."