राहुल गांधी के आरोपों का AAP ने किया समर्थन, सौरभ भारद्वाज बोले- भाजपा सरकार के डीएनए में फर्जीवाड़ा

भाजपा सरकार के डीएनए में फ्जीवाड़ा है: राहुल गांधी ने कहा कि देश को बचाने के लिए प्रजातांत्रिक तरीके से जनता को आवाज उठानी पड़ेगी. इन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में फ़र्ज़ीवाडा किया और सुप्रीम कोर्ट में पकड़े गए. प्रदूषण से सारी दिल्ली खांस रही हैं, मगर इन्होंने एक्यूआई डाटा में खुल्लम खुल्ला फर्ज़ीवाड़ा किया. यमुना में गंदगी है, प्रदूषण से कराह रही है, लेकिन फर्ज़ीवाड़ा करके नक़ली यमुना बना दी. इसी तरह, दिल्ली चुनाव में इन्होंने वोटर लिस्ट में फर्ज़ीवाड़ा किया. इनको जब भी मौका मिलता है, फर्जीवाड़ा करते हैं.

राहुल गांधी ने कहा था कि कई राज्यों से हमें वोट चोरी की शिकायतें मिली थीं. हमने हरियाणा में वोट चोरी पकड़ी थी. उन्होंने कहा कि हम सच सामने ला रहे हैं. 101 फीसदी सच के साथ आरोप लगाते हुए राहुला गांधी ने कहा था कि ये घपला बूथ लेवल पर नहीं हुआ है. सेंटर लेवल पर हुआ है. अब आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा की सरकार के डीएनए में फर्ज़ीवाडा है. उन्होंने गुरुवार दोपहर को फिर दोहराया कि वो वोट चोरी के मुद्दे पर जल्द बड़ा खुलासा करेंगे.

नई दिल्ली: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी से किया अपना वादा निभाते हुए बुधवार को वोट चोरी मामले को लेकर अपना हाइड्रोजन बम गिरा दिया था. राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक-एक करके चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. साथ ही आयोग पर बीजेपी की मदद करने का आरोप मढ़ा. वहीं आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए भाजपा पर हमला बोला.

भाजपा को जहां मौका मिलता है ये फ्रॉड करते हैं: भारद्वाज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जहां मौका मिलता है ये फ्रॉड करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते. चंडीगढ़ के मेयर का इतने छोटे से चुनाव में भी इनका लगाया हुआ पीठासीन अधिकारी सीसीटीवी कैमरे के सामने फर्जीवाड़ा कर रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा. उसके बाद भी शर्म नहीं आई. उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली खांस रही है. बस, मेट्रो सफर करने वाले या किसी के घर में देख लिया जाए तो कोई न कोई व्यक्ति बीमार मिल जा रहा हैं. आज दिल्ली में हर आदमी खांस रहा है. इसके बावजूद इन्होंने एक्यूआई के डाटा में भी खुलकर फर्जीवाड़ा किया है. यमुना इनसे साफ नहीं हुई. यमुना के अंदर सीवर बह रहे हैं और उन्होंने नकली यमुना बना दी.

फर्जीवाड़े करने के में भाजपा मास्टर हैं: सौरभ भारद्वाज ने कहा कि फर्जीवाड़े करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी वाले लोग मास्टर हैं. ये इलेक्शन कमीशन के अंदर भी फर्जीवाड़ा कर रहे होंगे. ये ईवीएम मशीनों में भी फर्जीवाड़ा कर रहे होंगे. इलेक्टोरल रोल में कर रहे होंगे. जहां इनकी थोड़ी भी चलेगी वहां पर ये फर्जीवाड़ा करेंगे. ये लोग फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद माफी भी नहीं मांगते. उसे ये चाणक्य नीति का नाम देते है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय में अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि 6000 वोटर के नाम काटने के लिए आखरी समय में आवेदन आए थे. साथ ही, नए वोटों को जोड़ने की एप्लीकेशन आई. एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक अरविंद केजरीवाल की विधानसभा में 148000 वोटर से घटकर 108000 रह गए.

सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाते हुए कहा कि कहां चले गए 42000 वोटर? वो कहां भाग गए? भाजपा वाले फर्जीवाड़ा कर रहे हैं. और इनके फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए आपको ना सुप्रीम कोर्ट मदद करेगा, ना आपकी इलेक्शन कमीशन मदद करेगा, जनता को ही प्रजातांत्रिक तरीकों से आवाज उठानी पड़ेगी. घर से निकलना पड़ेगा वरना ये लोग देश बर्बाद कर देंगे.

