राहुल गांधी के बाद AAP नेता का गंभीर आरोप, कहा- दिल्ली के बाद बिहार में BJP कार्यकर्ता ने डाला वोट

आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने वोट चोरी के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश कर रही भाजपा पर तीखा हमला बोला है.

आप नेता सौरभ भारद्वाज
आप नेता सौरभ भारद्वाज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 7, 2025 at 9:38 AM IST

6 Min Read
नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान संपन्न होने के साथ ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि बिहार में किए गए SIR की पोल गुरुवार को खुल गई. चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम काटने का खूब दावा किया था लेकिन दिल्ली में वोट करने वाले भाजपा के कई नेताओं ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव में भी वोट कर दिया. आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने वोट चोरी के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश कर रही भाजपा पर तीखा हमला बोला है.

भाजपा सांसद राकेश सिन्हा पर आप का आरोप

उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में SIR की पोल खुल चुकी है. 5 फरवरी को भाजपा सांसद राकेश सिन्हा, पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा व नेता नागेंद्र कुमार ने दिल्ली चुनाव में वोट किया था और अब गुरुवार को बिहार में भी वोट कर दिया. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि, कहा गया था कि SIR के बाद बाहर किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति का वोट बिहार में होने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी तो फिर ये कैसे हुआ?

सौरभ भारद्वाज ने बिहार में वोट करने वाले भाजपा नेता का फेसबुक प्रोफाइल पर अपडेटेड फोटो को एक्स पर साझा कर कहा कि वोट चोरी का सुबूत आपके सामने हैं. भाजपा का एक कार्यकर्ता पहले 05 फ़रवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालता है. उसके बाद गुरुवार (06 नवंबर 2025) को वह बिहार के विधानसभा चुनाव में वोट डालता है. पहले दिल्ली के द्वारका में और फिर बिहार के सिवान में वोट डाला. SIR के बाद ये गुंजाइश ही नहीं बची कि बाहर किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति का वोट बिहार की वोटर लिस्ट में हो और रह जाए. आप नेता ने पूछा फिर ये कैसे हुआ और ऐसे कितने भाजपा कार्यकर्ता हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से आकर आज बिहार में वोट डाल रहे हैं?

SIR को लेकर सौरभ भारद्वाज का खुलासा

सौरभ भारद्वाज ने दो जगह वोट करने का दूसरा खुलासा करते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली के पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष संतोष ओझा ने पहले 05 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डाला और फिर आज 06 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डाला. पता नहीं कितने लोग इस तरह से अलग अलग जगह वोट डालकर भाजपा को चोरी से जिता रहे हैं. देश को बचाना है तो लोकतांत्रिक और संविधानिक तरीके के आवाज उठानी पड़ेगी. उन्होंने तीसरा सबसे बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि भाजपा के राज्यसभा सांसद और सबको संस्कार सिखाने वाली आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डाला और गुरुवार को बिहार चुनाव में भी वोट डाला. ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ाते हैं तो ये बिहार का पता चाह कर भी नहीं दिखा सकते.

भाजपा को वोट न देने वालों के नाम काटे जाते हैं:

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जितना भी चोरी या झूठ छिपाओ, उसके लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं. और हर झूठ की पोल खुलना तय है. बहस यही है कि क्या भाजपा के लोग वोट चोरी करते हैं? क्या एक ही व्यक्ति कई जगह वोट डालकर भाजपा को जिताता है? क्या लाखों वोट इस तरह चुनाव से पहले गढ़े जाते हैं? क्या चुनाव से पहले भाजपा को वोट न देने वालों के नाम गलत तरीके से काटे जाते हैं, जबकि जीत-हार के बीच पूरे राज्य में कुछ हजार या लाखों वोटों का फासला होता है? सब जानते हैं कि ऐसे लाखों वोट काटने-जोड़ने से क्या होता है. उन्होंने भाजपा के दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा का इंस्टाग्राम अकाउंट खोलकर दिखाते हुए कहा कि 6 नवंबर 2025 के पोस्ट में उन्होंने लिखा है: “समृद्ध बक्सर - सशक्त बिहार - विकसित भारत के साथ संकल्प के साथ आनंदमय मतदान आज कर दिया. ” यानी, आज संतोष ओझा ने बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डाला है.

भाजपा के कार्यकर्ता दो-दो जगह वोट डाल रहे

सौरभ भारद्वाज ने संतोष ओझा का दिल्ली चुनाव के दौरान का पुराना वोट दिखाते हुए कहा कि इन्होंने 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वोट डाला था. उनका पोस्ट है: “मेरा वोट पूर्वांचल के सम्मान के लिए.” यह उनका आधिकारिक हैंडल है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब भाजपा के कार्यकर्ता और पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष तक दो-दो जगह वोट डाल रहे हैं, तो वोट चोरी का आलम क्या होगा, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है. उन्होंने कहा कि देश को बचाने के लिए जब तक देश के लोग शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक वोट चोरी नहीं रुकेगी. वोट चोरी एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, कोर्ट-कचहरी या चुनाव आयोग से नहीं रुकेगी. हमें संवैधानिक तरीके से आवाज उठानी पड़ेगी.

वहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि बिहार के SIR की असलियत यही है. नागेन्द्र कुमार ने फरवरी में दिल्ली में वोट डाला. एसआईआर के बाद 6 नवंबर को बिहार में भी वोट डाल दिया. भाजपा के भक्तों के पास ऑल इंडिया परमिट है.

भाजपा नेता राकेश सिन्हा ने रखी अपनी बात

आप नेता सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर भाजपा नेता राकेश सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है और कहा, "मेरा पुश्तैनी घर बेगूसराय में है. जमीन से उखड़ा आदमी मैं नहीं हूँ. वोट देने के लिए पैसे खर्च कर, छुट्टी लेकर अपने गांव आया. संविधान के मूल्यों की बात कौन कर रहा है ? आम आदमी पार्टी तो लोकतंत्र पर कलंक है. कलंकित लोग आरएसएस को नैतिकता नहीं सिखाए."

