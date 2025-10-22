"प्रदूषण के फर्जी आंकड़ों से बिगड़ सकती है तबीयत", दिल्ली सरकार पर सौरभ भारद्वाज ने लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के बयान पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें पंजाब के सिख किसानों से माफी मांगना चाहिए.
Published : October 22, 2025 at 5:49 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने दिवाली की रात का प्रदूषण का डेटा चोरी करने पर भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए. उन्होंने कहा कि सीपीसीबी, डीपीसीसी, आईएमडी, आईआईटीएम के प्रदूषण निगरानी यंत्र दिवाली की रात कैसे बंद हो गए? दिल्लीवाले सरकार के फर्जी आंकड़ों पर भरोसा कर बाहर निकल सकते हैं और उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, लेकिन भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सरकारी स्तर पर प्रदूषण का डेटा चोरी करना न सिर्फ अपराध है, बल्कि कोर्ट के आदेश की भी अवमानना है. अगर सरकार सही डेटा कोर्ट के सामने रखती तो प्रदूषण कंट्रोल के उसके सारे दावों की पोल खुल जाती.
प्रदूषण के डेटा में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा
उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब के सिख किसानों पर आरोप लगाने वाले भाजपा के मंत्री को भी अब माफी मांगनी चाहिए. क्योंकि पंजाब में इस साल पराली जलाने के सिर्फ 415 केस आए हैं और विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली का असर सिर्फ एक फीसद है. बुधवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदूषण के डेटा में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा और चोरी की.
#WATCH दिल्ली | दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के बयान पर दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, " उन्हें पंजाब के सिख किसानों से माफी मांगना चाहिए। यह सोचना बेहद शर्मनाक है कि पंजाब के किसान और वो भी सिख, हिंदुओं के त्योहार दिवाली को बदनाम करने के लिए पराली जला रहे हैं।… pic.twitter.com/Ye6yCPCsaf— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 22, 2025
उन्होंने सवाल किया कि जैसे-जैसे दिवाली की रात प्रदूषण बढ़ने लगा, वैसे-वैसे सरकार के प्रदूषण निगरानी स्टेशन अपने आप बंद कैसे हो गए? दिल्ली में एक्यूआई पर नजर रखने के लिए सीपीसीबी, डीपीसीसी, आईएमडी और आईआईटीएम सहित चार संस्थाओं के स्टेशन लगाए गए है. दिवाली की रात इन संस्थाओं के लगे दर्जनों मॉनिटरिंग स्टेशन बंद हो गए और सुबह हवा चलने तक बंद रहे. जब हवा चली, तब उन्हें फिर चालू किया गया. यह खुलेआम बेइमानी और डेटा की चोरी है. भाजपा सरकार ने प्रदूषण का डेटा चोरी कर अपनी ही दिल्ली की जनता के साथ बेइमानी की.
दिल्ली की जनता के साथ बेइमानी
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा के लोग एक्यूआई को कम बताकर दिल्ली में रहने वाले सांस की बीमारियों व ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया से ग्रस्त भोले-भाले लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं. दिल्ली के लोग सोचते हैं कि दिल्ली सरकार कह रही है 350 या 320 है तो मॉर्निंग वॉक कर लें, काम पर जाएं, बच्चों को स्कूल भेज दें. लेकिन असल में एक्यूआई तो बहुत ज्यादा था. भाजपा आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रही है. जब रात को नेहरू नगर स्थित प्रदूषण निगरानी स्टेशन पर एक्यूआई की राइडिंग 1763 आई, तो उसे बंद कर दिया गया.
प्रदूषण के आंकड़ों में BJP सरकार का बड़ा फर्ज़ीवाड़ा उजागर‼️— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) October 22, 2025
👉 दिवाली की रात जैसे ही प्रदूषण बढ़ा, BJP सरकार ने CPCB, DPCC, IMD और IITM के दर्जनों मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए।
👉 इन्हीं फर्ज़ी डेटा के ज़रिए सरकार दावा कर रही है कि AQI कम है, जबकि ज़मीन पर सच्चाई इससे बिल्कुल… pic.twitter.com/PdTx4FcIj7
भाजपा ने प्रदूषण का डेटा किया चोरी
मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सिरी फोर्ट पर सरकारी एक्यूआई 350 दिखा रहा था, जबकि मोबाइल फोन में अंतरराष्ट्रीय ऐप्स 1700 दिखा रहे थे. 350 और 1700 में पांच गुना का फर्क है. हर घंटे की एक्यूआई की रीडिंग के औसत से पूरे दिन का एक्यूआई निकाला जाता है. जब सरकार इसमें से एक्यूआई की बड़ी रीडिंग ही हटा देगी तो फिर औसत एक्यूआई अपने आप कम हो जाएगा. भाजपा ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने और अपनी वाहवाही के लिए प्रदूषण का डेटा चोरी किया. उन्होंने कहा कि 350 से ज्यादा एक्यूआई होने पर ग्रैप-3 लागू होना चाहिए था, पाबंदियां आनी चाहिए थीं. लेकिन सीएक्यूएम ने अभी तक ग्रैप-3 लागू नहीं किया.
पंजाब के सिख किसानों से माफ़ी मांगे BJP सरकार‼️— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) October 22, 2025
BJP सरकार के एक मंत्री ने सिख किसानों को लेकर जो अपमानजनक टिप्पणी की है, वह बेहद शर्मनाक है।
👉 पंजाब के किसानों की मेहनत से पराली जलाने की घटनाओं में 75% की कमी आई है।
👉 बड़े वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि दिल्ली के प्रदूषण में… pic.twitter.com/609gFLjCD9
दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार को प्रदूषण की निगरानी करके रिपोर्ट देनी होगी. लेकिन अगर सरकार ने डेटा के साथ ही फर्जीवाड़ा कर दिया, तो उसने साफ तौर पर कोर्ट की अवमानना की है. सरकार ने सही एक्यूआई न बताकर आपराधिक कृत्य किया. दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के लिए सिर्फ भाजपा सरकार जिम्मेदार है. इसके लिए पंजाब के सिख किसानों को दोषी बताने वाले भाजपा के मंत्री को उन किसानों से माफी मांगनी चाहिए.
पूर्वांचल समाज के साथ BJP का बड़ा धोखा‼️@ArvindKejriwal जी ने दिल्ली में छठ पूजा को लेकर हमेशा दिल से काम किया, लेकिन अब BJP सरकार सिर्फ़ ड्रामेबाज़ी में लगी है।— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) October 22, 2025
यमुना जी की सफाई का BJP का दावा भी झूठा निकला, आज भी यमुना का जल जहरीले झाग से भरा है। यह सिर्फ़ धोखा नहीं, बल्कि… pic.twitter.com/CApfwnmpKI
पंजाब में पराली जलने की घटनाओं का डेटा
सौरभ भारद्वाज ने पंजाब में पराली जलने की घटनाओं का डेटा दिखाते हुए कहा कि 2021 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी. तब कांग्रेस की सरकार थी और उस समय 15 सितंबर से 21 अक्टूबर तक 4,327 पराली जलाने के मामले आए थे. वहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार में 2025 में पराली जलाने की घटनाएं घटकर 10 फीसद से भी कम हो गई हैं. 15 सितंबर से 21 अक्टूबर 2025 तक मात्र 415 घटनाएं पराली जलाने की सामने आई है. यानी बीते डेढ़ महीने में मात्र 400 मामले ही सामने आए. फिर भी भाजपा के लोग कहते हैं कि पंजाब में पराली जलने से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ा. जबकि वैज्ञानिकों ने भी माना हैं कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पराली को मिलाकर भी दिल्ली के प्रदूषण में मात्र एक फीसद ही असर है.
ये भी पढ़ें: