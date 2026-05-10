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“3 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ, सरकार और पुलिस चुप क्यों ?”; सौरभ भारद्वाज का रेखा सरकार पर जोरदार हमला

सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद पर भी हमला बोला.

मदर्स डे पर सौरभ भारद्वाज का दिल्ली सरकार पर हमला
मदर्स डे पर सौरभ भारद्वाज का दिल्ली सरकार पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 10, 2026 at 6:40 PM IST

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नई दिल्ली: मदर्स डे के मौके पर रविवार को आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने राष्ट्रीय राजधानी में तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर दिल्ली की भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए. पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि देशभर में मदर्स डे मनाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में एक मां अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है और उसे धमकाया जा रहा है.

भारद्वाज ने दावा किया कि दिल्ली के एक निजी स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाली तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई. उन्होंने कहा कि बच्ची स्कूल के दूसरे दिन घर पहुंची तो उसने परिवार को बताया कि उसकी क्लास टीचर उसे बेसमेंट में ले गए, जहां एक कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया गया.

सौरभ भारद्वाज का रेखा सरकार पर जोरदार हमला (ETV Bharat)

पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं

प्रेस वार्ता में सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि जब बच्ची की मां पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची तो उन्हें मदद मिलने के बजाय परेशान किया गया. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार का आरोप है कि SHO और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें घंटों थाने में बैठाए रखा और दबाव बनाया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित DCP ने परिवार को बुलाकर धमकाया. भारद्वाज ने कहा, “एक मां ऑन रिकॉर्ड कह रही है कि पुलिस उन्हें डरा रही है, लेकिन सरकार और LG चुप हैं.”

POCSO मामले में 5 दिन में बेल कैसे ?

AAP नेता ने इस मामले में आरोपी को पांच दिन के अंदर जमानत मिलने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि POCSO और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में इतनी जल्दी बेल मिलना कई सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ के मामलों में महीनों बेल नहीं मिलती, लेकिन रेप केस में पांच दिन में बेल हो गई.

शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पर निशाना

सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि जिस स्कूल में यह घटना हुई, वह शिक्षा मंत्री के घर से दो मिनट की दूरी पर है, फिर भी सरकार चुप है. उन्होंने दावा किया कि मार्च महीने में दिल्ली सरकार ने उसी स्कूल में बड़ा सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मौजूद रहे थे.

क्या स्कूल का कोई राजनीतिक कनेक्शन ?

AAP प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस का रवैया, जल्दी बेल और सरकार की चुप्पी यह संकेत देती है कि कहीं न कहीं कोई “राजनीतिक कनेक्शन” हो सकता है. उन्होंने आगे कहा “मदर्स डे पर मां होने का थोड़ा फर्ज यहां भी निभाइए”.

LG और दिल्ली पुलिस पर भी सवाल

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस LG के अधीन आती है, इसलिए उन्हें इस मामले में जवाब देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि जब पीड़ित परिवार पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगा रहा है तो LG की चुप्पी समझ से परे है.

मदर्स डे सिर्फ शुभकामनाओं से नहीं

प्रेस वार्ता में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मदर्स डे केवल सोशल मीडिया पोस्ट और शुभकामनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज और सरकार को उन माताओं के साथ खड़ा होना चाहिए, जो अपने बच्चों के लिए न्याय मांग रही है.

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