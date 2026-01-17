ETV Bharat / state

AAP नेता ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, कहा- कपिल मिश्रा पर हो विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के विधायक दल के चीफ व्हिप संजीव झा ने मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में कहा है कि पंजाब की जालंधर कोर्ट ने कपिल मिश्रा द्वारा प्रसारित वीडियो को फर्जी और जनता को गुमराह करने वाला बताते हुए इसे सोशल मीडिया से तत्काल हटाने का निर्देश दिया है. संजीव झा ने कहा कि कपिल मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी की छवि खराब करने के लिए सिख गुरुओं के नाम का गलत इस्तेमाल किया. धार्मिंक भावनाओं को भड़काने के लिए विधानसभा की सामग्री को एडिट कर फर्जी वीडियो प्रसारित करना विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है. इसलिए मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए और कपिल मिश्रा से पूछा जाए कि किस आधार पर फर्जी वीडियो प्रसारित किया.

स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखे पत्र में संजीव झा ने कहा है कि हाल ही में पंजाब के जालंधर स्थित सक्षम न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है, जिसमें दिल्ली विधानसभा से संबंधित एक वायरल वीडियो को फर्जी, छेड़छाड़ किया हुआ एवं भ्रामक मानते हुए उसे सोशल मीडिया एवं इंटरनेट से हटाने का निर्देश दिया गया है. न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त वीडियो के माध्यम से तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया गया तथा उससे जनमानस को गुमराह करने का प्रयास किया गया.

फर्जी वीडियो में सिख गुरुओं के नाम का गलत उपयोग

संजीव झा ने कहा कि वायरल वीडियो में दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर सिख धर्म के गुरुओं के पावन नाम का अपमान करने जैसे अत्यंत गंभीर आरोप लगाए गए, जबकि न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि वीडियो में प्रयुक्त सामग्री एवं संदर्भ मूल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थे और आरोप तथ्यहीन एवं फर्जी पाए गए. इस प्रकरण को और भी गंभीर बनाता है यह तथ्य कि उक्त फर्जी वीडियो में सिख गुरुओं के नाम का गलत, आपत्तिजनक एवं अपमानजनक संदर्भ में उपयोग किया गया, जिससे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचने की स्थिति उत्पन्न हुई. उन्होंने कहा किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध इस प्रकार के झूठे आरोप धार्मिक भावनाओं से जोड़कर प्रसारित करना न केवल निंदनीय है, बल्कि समाज में नफरत फैलाने वाला कृत्य भी है.