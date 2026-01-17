ETV Bharat / state

AAP नेता ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, कहा- कपिल मिश्रा पर हो विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई

आप नेता संजीव झा ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर भाजपा विधायक और मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच की मांग की है.

आप विधायक संजीव झा
आप विधायक संजीव झा (File Photo)
Published : January 17, 2026 at 7:45 AM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के विधायक दल के चीफ व्हिप संजीव झा ने मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में कहा है कि पंजाब की जालंधर कोर्ट ने कपिल मिश्रा द्वारा प्रसारित वीडियो को फर्जी और जनता को गुमराह करने वाला बताते हुए इसे सोशल मीडिया से तत्काल हटाने का निर्देश दिया है. संजीव झा ने कहा कि कपिल मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी की छवि खराब करने के लिए सिख गुरुओं के नाम का गलत इस्तेमाल किया. धार्मिंक भावनाओं को भड़काने के लिए विधानसभा की सामग्री को एडिट कर फर्जी वीडियो प्रसारित करना विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है. इसलिए मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए और कपिल मिश्रा से पूछा जाए कि किस आधार पर फर्जी वीडियो प्रसारित किया.

स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखे पत्र में संजीव झा ने कहा है कि हाल ही में पंजाब के जालंधर स्थित सक्षम न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है, जिसमें दिल्ली विधानसभा से संबंधित एक वायरल वीडियो को फर्जी, छेड़छाड़ किया हुआ एवं भ्रामक मानते हुए उसे सोशल मीडिया एवं इंटरनेट से हटाने का निर्देश दिया गया है. न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त वीडियो के माध्यम से तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया गया तथा उससे जनमानस को गुमराह करने का प्रयास किया गया.

फर्जी वीडियो में सिख गुरुओं के नाम का गलत उपयोग

संजीव झा ने कहा कि वायरल वीडियो में दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर सिख धर्म के गुरुओं के पावन नाम का अपमान करने जैसे अत्यंत गंभीर आरोप लगाए गए, जबकि न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि वीडियो में प्रयुक्त सामग्री एवं संदर्भ मूल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थे और आरोप तथ्यहीन एवं फर्जी पाए गए. इस प्रकरण को और भी गंभीर बनाता है यह तथ्य कि उक्त फर्जी वीडियो में सिख गुरुओं के नाम का गलत, आपत्तिजनक एवं अपमानजनक संदर्भ में उपयोग किया गया, जिससे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचने की स्थिति उत्पन्न हुई. उन्होंने कहा किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध इस प्रकार के झूठे आरोप धार्मिक भावनाओं से जोड़कर प्रसारित करना न केवल निंदनीय है, बल्कि समाज में नफरत फैलाने वाला कृत्य भी है.

रिकॉर्ड को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया गया

संजीव झा ने कहा कि यह तथ्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है कि वीडियो को सबसे पहले कपिल मिश्रा द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित-प्रचारित किया गया. इस वीडियो के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष आतिशी की छवि को जानबूझकर धूमिल करने का प्रयास किया गया, दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही एवं रिकॉर्ड को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया गया, सिख गुरुओं के पावन नाम को राजनीतिक उद्देश्य से गलत ढंग से जोड़ा गया, तथा धार्मिक सौहार्द एवं सामाजिक शांति को क्षति पहुंचाने की स्थिति उत्पन्न हुई.

संजीव झा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के विशेषाधिकारों के अंतर्गत यह स्थापित सिद्धांत है कि सदन की कार्यवाही, रिकॉर्ड एवं संदर्भों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता. किसी सदस्य द्वारा विधानसभा से संबंधित सामग्री को फर्जी रूप से संपादित कर, धार्मिक भावनाओं को भड़काने एवं एक निर्वाचित सदस्य पर झूठे आरोप लगाने हेतु प्रसारित करना, स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की श्रेणी में आता है.

संजीव झा का स्पीकर से अनुरोध

संजीव झा ने स्पीकर से अनुरोध किया कि जालंधर न्यायालय के आदेश एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस मामले को विशेषाधिकार समिति के संज्ञान में लिया जाए. कपिल मिश्रा से यह स्पष्ट किया जाए कि उन्होंने न्यायालय द्वारा फर्जी पाए गए वीडियो को किस आधार पर प्रसारित किया. नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर सिख गुरुओं के अपमान के झूठे आरोप लगाने एवं धार्मिक भावनाएं आहत करने के कृत्य पर विशेषाधिकार उल्लंघन की कार्यवाही प्रारंभ की जाए. विधानसभा की गरिमा एवं धार्मिक सौहार्द की रक्षा हेतु समिति द्वारा उपयुक्त अनुशंसाएं की जाएं.

