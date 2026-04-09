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AAP नेता संजय सिंह का BJP पर जुबानी हमला; कहा- 'डबल इंजन सरकार, अब कबाड़ इंजन है'

AAP नेता संजय सिंह की पदयात्रा. ( Photo Credit: Sanjay Singh X Handle )

मथुरा: आम आदमी पार्टी की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा का समापन आज मथुरा में होगा. 3 अप्रैल से यह यात्रा आगरा से शुरू हुई थी और 9 अप्रैल को मथुरा में समाप्त होगी. AAP नेता संजय सिंह ने मथुरा पहुंचने पर केंद्र और यूपी सरकार पर जुबानी हमला किया. राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में जनता दुखी है. डबल इंजन की सरकार अब कबाड़ा इंजन की सरकार बन चुकी है. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय पदयात्रा के दौरान हमने रोजगार को मुद्दा बनाया. जाति-धर्म के नाम पर भेदभाव की जो राजनीति चल रही है, उसे मुद्दा बनाया है. AAP नेता संजय सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) बेरोजगारी बड़ा मुद्दा: उन्होंने कहा कि जब नौजवान उत्तर प्रदेश में नौकरी मांगता है, तो उसको लाठियां दी जाती हैं. इसके बाद पेपर लीक हो जाता है. परीक्षा पास होने के बाद कोर्ट से स्टे हो जाता है. यह बड़ा संकट बेरोजगार नौजवानों के सामने आ चुका है. हमने नारा दिया है कि 18 साल के ऊपर के नौजवान को रोजगार दिया जाए. अगर रोजगार नहीं दे सकते तो 10 हजार रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाए. बदले में कोई भी सरकारी काम 2 घंटे लिया जाए. संजय सिंह ने कहा कि हमने पदयात्रा के दौरान बेरोजगारों का मुद्दा उठाया है. मथुरा में 9 अप्रैल की सभा के बाद पूरे प्रदेश में एक रणनीति बनाई जाएगी. हम जब नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं, तो सिर्फ उनके रोजगार की बात नहीं करते. हम बेरोजगार किसानों की भी बात करते हैं. हम मजदूरों की भी बात करते हैं. हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जिन पर लाखों रुपए का कर्ज है, उनकी बात करते हैं. हम शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी, आशाबहुओं, अनुदेशकों की भी बात करते हैं.