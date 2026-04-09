AAP नेता संजय सिंह का BJP पर जुबानी हमला; कहा- 'डबल इंजन सरकार, अब कबाड़ इंजन है'
AAP नेता संजय सिंह ने कहा कि डबल इंजन सरकार की एक ही नीति है. बाटों और राज करो.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 8:33 AM IST
मथुरा: आम आदमी पार्टी की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा का समापन आज मथुरा में होगा. 3 अप्रैल से यह यात्रा आगरा से शुरू हुई थी और 9 अप्रैल को मथुरा में समाप्त होगी. AAP नेता संजय सिंह ने मथुरा पहुंचने पर केंद्र और यूपी सरकार पर जुबानी हमला किया.
राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में जनता दुखी है. डबल इंजन की सरकार अब कबाड़ा इंजन की सरकार बन चुकी है. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय पदयात्रा के दौरान हमने रोजगार को मुद्दा बनाया. जाति-धर्म के नाम पर भेदभाव की जो राजनीति चल रही है, उसे मुद्दा बनाया है.
बेरोजगारी बड़ा मुद्दा: उन्होंने कहा कि जब नौजवान उत्तर प्रदेश में नौकरी मांगता है, तो उसको लाठियां दी जाती हैं. इसके बाद पेपर लीक हो जाता है. परीक्षा पास होने के बाद कोर्ट से स्टे हो जाता है. यह बड़ा संकट बेरोजगार नौजवानों के सामने आ चुका है.
हमने नारा दिया है कि 18 साल के ऊपर के नौजवान को रोजगार दिया जाए. अगर रोजगार नहीं दे सकते तो 10 हजार रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाए. बदले में कोई भी सरकारी काम 2 घंटे लिया जाए.
संजय सिंह ने कहा कि हमने पदयात्रा के दौरान बेरोजगारों का मुद्दा उठाया है. मथुरा में 9 अप्रैल की सभा के बाद पूरे प्रदेश में एक रणनीति बनाई जाएगी. हम जब नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं, तो सिर्फ उनके रोजगार की बात नहीं करते.
हम बेरोजगार किसानों की भी बात करते हैं. हम मजदूरों की भी बात करते हैं. हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जिन पर लाखों रुपए का कर्ज है, उनकी बात करते हैं. हम शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी, आशाबहुओं, अनुदेशकों की भी बात करते हैं.
Day- 05— Aam Aadmi Party- Uttar Pradesh (@AAPUttarPradesh) April 8, 2026
थमे नहीं हैं पैर, झुका नहीं है स्वाभिमान! 🇮🇳
आगरा से शुरू हुआ यह कारवां आज जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। सांसद @SanjayAzadSln जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युवा अपने हक और रोजगार की हुंकार भर रहे हैं।
यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, सत्ता की नींद उड़ाने वाली न्याय की ललकार है।… pic.twitter.com/R3EzbVkLjs
बांटो और राज करो की नीति: AAP नेता संजय सिंह ने कहा कि डबल इंजन सरकार की एक ही नीति है. बाटों और राज करो. नफरत की राजनीति करो. इसका ताजा उदाहरण आपको देखने को मिला होगा.
चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदीजी यह नहीं बताते हैं दो करोड़ नौकरी का क्या हुआ. काला धन कितना आया. शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया. स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया. रुपया क्यों कमजोर पड़ रहा है. वह किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं.
पीएम केरल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स और धुरंधर-2 के नाम पर वोट मांग रहे हैं. बीजेपी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है. बीजेपी के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है. इसलिए हम चाहते हैं इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा लेकर आएं. उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में स्कूल बंद कर दिए गए.
गांव में पानी की टंकियां उद्घाटन से पहले ही टूट कर गिर जाती हैं. उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कबाड़ा इंजन की बन चुकी है. आम आदमी पार्टी की पदयात्रा को पूरा जन समर्थन मिला है एक बड़े बदलाव का कारण बनेगा.
2027 में बदलाव: AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में बदलाव होगा. प्रदेश में जनता दुखी है. बेरोजगार हो, नौजवान हो, माताएं-बहनें सभी में दुखी हैं. हम धार्मिक उन्माद में फंसे तो भला नहीं होगा. बीजेपी का भला हो सकता है.
प्रदेश में गठबंधन के सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि इस सवाल का जवाब हम पंचायत चुनाव के बाद देंगे. अभी हमारा ज्यादा फोकस पंचायत चुनाव पर ही रहेगा. पंचायत चुनाव पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी.
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