आप नेता संजय सिंह बोले- जिन्ना से बीजेपी का पुराना रिश्ता, आडवाणी ने जिन्ना की कब्र पर टेका था माथा

लखनऊ : आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर तंज किया. सीएम योगी के जिन्ना वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ तीन राज्यों में सरकार बीजेपी के पुरखों ने बनाई थी. भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी खुद जिन्ना की कब्र पर माथा टेकने गए थे. इसलिए जिन्ना से बीजेपी के रिश्ते कोई नए नहीं हैं. सोमवार को पार्टी कार्यालय में उन्होंने 12 से 24 नवंबर तक सरयू से संगम तक पदयात्रा के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पदयात्रा अयोध्या से प्रयागराज तक जाएगी. यात्रा मुख्य रूप से बेरोजगारी, बदहाली और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर केंद्रित है.

उन्होंने बताया कि यह यात्रा उत्तर प्रदेश के दो सबसे गंभीर मुद्दों बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक जनआंदोलन का रूप लेगी. इस यात्रा का थीम सॉन्ग 'मैं देश बचाने निकला हूं' उत्तर प्रदेश के युवाओं और आम जनता की पीड़ा को बयां करता है. उन्हें अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए प्रेरित करेगा.

संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश का वह राज्य बन गया है, जहां बेरोजगारी चरम पर है. देश में सबसे अधिक बेरोजगार अगर किसी प्रदेश में हैं, तो वह उत्तर प्रदेश है. केवल सरकारी नौकरियों की कमी ही नहीं, बल्कि किसान, बुनकर, कुटीर और लघु उद्योग से जुड़े लोग भी आर्थिक संकट और रोजगार के अभाव से जूझ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि किसान को अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिलता, खाद की लाइन में जान जाती है, कर्ज के बोझ से आत्महत्या करनी पड़ती है. आशा बहुएं, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सब आज भी नियमितीकरण की प्रतीक्षा में हैं. शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले से लेकर टीईटी परीक्षा की बाध्यता तक, शिक्षा क्षेत्र में भी व्यापक असमानता है. छोटे-छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, युवाओं के सामने रोजगार का गहरा संकट है.