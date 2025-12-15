आप नेता संजय सिंह का योगी सरकार पर हमला; बोले- यूपी में स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता से हो रही खुली लूट

ETV Bharat / state

लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह. (Photo Credit; ETV Bharat)
December 15, 2025

लखनऊ: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने लखनऊ स्थित पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता करके योगी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता से स्मार्ट मीटर के नाम पर खुली लूट की जा रही है. सरकार का यह आदेश न केवल जनविरोधी है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 55 का खुला उल्लंघन भी है.

इस एक्ट में उपभोक्ता की सहमति के बिना किसी घर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर रोक है. आम आदमी पार्टी स्मार्ट मीटर के नाम पर सरकार के इस तुगलकी फरमान का पुरजोर विरोध करती है और सड़क से संसद और जरूरत पड़ी तो न्यायालय तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी.

संजय सिंह ने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर लाखों उपभोक्ताओं को ठगा जा रहा है. 2018 में जब 2G स्मार्ट मीटर लगाए गए थे तब भी लोगों ने विरोध किया था. क्योंकि, ये मीटर 15 से 20 प्रतिशत तेज चलते हैं. यानी अगर किसी उपभोक्ता का बिजली बिल 2000 रुपए आता है तो स्मार्ट मीटर के बाद उसे 2400–2500 रुपए तक देना पड़ता है. जनता में इस मुद्दे पर गुस्सा, आक्रोश और नाराजगी चरम पर है.

आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा, 2018 में 2G स्मार्ट मीटर लगाने का आठ साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जिसके तहत लगभग 12 लाख घरों में मीटर लगाए गए. 40 लाख घरों में लगाने का लक्ष्य था, लेकिन अब अचानक बिजली विभाग ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया है कि अब 2G मीटर हटाकर 4G मीटर लगाए जाएंगे.

संजय सिंह ने कहा कि सरकार यह बताए कि जब 4G मीटर ही लगाने थे तो 2018 में 2G मीटर क्यों लगाए गए? आखिर 959 करोड़ रुपए जनता की गाढ़ी कमाई का हिसाब कौन देगा? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने टेंडर 8415 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से किया, जबकि मीटर 6016 रुपए में लगाए जा रहे हैं. यानी घोटाला साफ है और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.

आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह सरकार अपनी मनमर्जी से जनता को लूटने का काम कर रही है. 959 करोड़ रुपए का हिसाब कौन देगा, यह जनता जानना चाहती है. प्रीपेड स्मार्ट मीटर प्रणाली आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ा संकट बनने जा रही है. जैसे ही मीटर में रिचार्ज की राशि खत्म होगी, बिजली तुरंत कट जाएगी. भीषण गर्मी में जब बच्चे रो रहे होंगे, बुजुर्ग परेशान होंगे, तब बिजली बंद हो जाएगी. क्योंकि, सरकार ने प्रीपेड सिस्टम थोप दिया है.

उन्होंने कहा कि अब सरकार समय के हिसाब से बिजली दर वसूलने की बात कर रही है. यानी पीक आवर में महंगी और नॉन-पीक आवर में सस्ती बिजली. संजय सिंह ने सवाल किया कि पहले बिजली दर यूनिट के हिसाब से तय होती थी. अब सरकार घड़ी के हिसाब से क्यों तय कर रही है? क्या गरीब जनता को गर्मी के महीनों में तबाह करने की साजिश है?

संजय सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है. जनता से ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलना और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाना. उन्होंने कहा कि जून-जुलाई के में अगर दरें 40 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंची तो जनता के पैसे कटते रहेंगे और लोगों को पता भी नहीं चलेगा.

उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर योजना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 55 के खिलाफ है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपभोक्ता की सहमति के बिना कोई भी मीटर नहीं लगाया जा सकता. इसलिए सरकार की यह जबरदस्ती असंवैधानिक और जनविरोधी है.

आम आदमी पार्टी स्मार्ट मीटर घोटाले के खिलाफ सड़क से लेकर संसद और जरूरत पड़ने पर न्यायालय तक लड़ाई लड़ेगी. सरकार तुरंत 959 करोड़ रुपए के इस घोटाले की जांच कराए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करे.

