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महिला आरक्षण बिल पर घमासान, संजय सिंह बोले- उत्तर-दक्षिण विवाद भड़काने की कोशिश में सरकार

विधेयक गिरने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' की तरह काम कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल के जरिए भाजपा राज्यों को बांटने और उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत का विवाद पैदा करने की साजिश रच रही थी. उन्होंने कहा, "विपक्ष ने एकजुट होकर इस बिल को गिराकर देश में विभाजन पैदा करने की पीएम मोदी की कोशिशों को नाकाम कर दिया है."

नई दिल्ली: संसद में भारी हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया डिलिमिटेशन बिल (परिसीमन विधेयक) गिर गया है. इसे मोदी सरकार के लिए एक बड़े राजनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है. आम आदमी पार्टी ने इस घटनाक्रम को लोकतंत्र की जीत बताते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे प्रधानमंत्री के अहंकार की हार करार देते हुए कहा कि अब सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है.

संजय सिंह ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि यह वास्तव में महिला आरक्षण बिल नहीं, बल्कि 'भाजपा जिताओ बिल' था. उन्होंने 2023 के घटनाक्रम का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने खुद लिखा था कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और उसके बाद 2029 में आरक्षण लागू होगा. आप सांसद ने सवाल उठाया कि अगर सरकार की नीयत साफ है, तो वह वर्तमान 543 सीटों पर ही 33 फीसदी आरक्षण आज से ही लागू क्यों नहीं कर देती? उन्होंने मांग की कि सरकार शनिवार को ही नया विधेयक लाए और तत्काल आरक्षण प्रभावी करे.

सीटों के बंटवारे पर उठाए सवाल

विधेयक का विरोध करते हुए संजय सिंह ने कहा कि सरकार बंगाल, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे राज्यों की सीटें कम करने की योजना बना रही थी. उन्होंने सरकार के आधार पर सवाल उठाते हुए पूछा, 2011 की जनगणना को आधार मानकर सीटों का निर्धारण कैसे किया जा सकता है, जबकि उसमें जातिगत जनगणना शामिल ही नहीं है? भाजपा खुद 2026 में जातिगत जनगणना की बात कर रही है, तो बिना आंकड़ों के सीटों को घटाने या बढ़ाने का खेल क्यों खेला जा रहा है?

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विरोध प्रदर्शन वाले बयान पर पलटवार करते हुए संजय सिंह ने तंज कसा कि वे सड़कों पर उतरें या कहीं भी नाचें, उससे फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष किसी भी कीमत पर देश को भौगोलिक और राजनीतिक आधार पर बंटने नहीं देगा. संसद में बिल गिरने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है. आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों का मानना है कि यह जीत आने वाले चुनावों के लिए एक नया रुख तय करेगी. पार्टी ने साफ किया है कि वह संघवाद और राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी.

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