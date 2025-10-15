प्रभुश्री राम और गौ माता के नाम पर करोड़ों का घोटाला, BJP सिर्फ 'चंदा चोर' नहीं 'चारा चोर' भीः संजय सिंह

ETV Bharat / state

आप नेता संजय सिंह.
October 15, 2025

लखनऊ: आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता कर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह और अयोध्या सुंदरीकरण परियोजनाओं में घोटाले का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने न केवल जनता के पैसे का दुरुपयोग किया, बल्कि प्रभु श्रीराम और गौ माता के नाम पर भी भ्रष्टाचार कर आस्था को कलंकित किया है.

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि योगी सरकार के अधीन ‘स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, अयोध्या मंडल’ द्वारा तैयार रिपोर्ट में करीब 250 करोड़ रुपये से अधिक का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, 4,305 निर्माण कार्यों में अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें से केवल 102 मामलों में ही जवाब दिया गया, शेष हजारों मामलों का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला.

कान्हा गौशाला में करोड़ों की लूटः संजय सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं ने गौ माता के चारे से लेकर सड़कों और योजनाओं तक में भ्रष्टाचार किया. कान्हा गौशाला में एक ही समय पर दो ट्रकों की तौल दर्शाकर भुगतान दिखाया गया, यानी एक मिनट में दो ट्रक भूसा तौल दिए गए. इसी तरह ‘प्रताप हाइट्स लिमिटेड’ नामक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को 6.05 करोड़ का भुगतान बिना कार्य किए ही कर दिया गया. इसके अलावा, लायन सिक्योरिटी सर्विस और किंग सिक्योरिटी सर्विस जैसी एजेंसियों को ₹1.31 करोड़ से अधिक का भुगतान बिना किसी अनुबंध या काम के आदेश के किया गया. 1,500 ‘घोस्ट कर्मचारियों’ के नाम पर भुगतान निकाला गया.

सड़कें, चौराहे और गौ माता का चारा खा गएः संजय सिंह ने कहा कि आईआईटी बीएचयू के छात्रों द्वारा किए ऑडिट की रिपोर्ट के अनुसार, 22 चौराहों पर लाइट सज्जा का कार्य होना था. लेकिन केवल 19 चौराहे मिले, 3 चौराहे ‘गायब’ पाए गए, जिन पर ₹4.46 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था. इसी तरह CCTV कैमरा योजना (₹4.24 करोड़), हेल्थ एटीएम योजना (₹1.46 करोड़), वॉक्यू इल्यूजन (₹3.95 करोड़) का भी कोई अता-पता नहीं है. संजय सिंह ने कहा कि रामपथ की 28 किलोमीटर सड़क की सफाई का भुगतान किया गया. जबकि वास्तविक सफाई केवल 3-4 किलोमीटर की ही हुई. उन्होंने कहा, “सड़कें खा गए, चौराहे खा गए, गौ माता का चारा खा गए, भाजपा के लिए कोई भी चीज पवित्र नहीं रही.”

जनता की आस्था पर सबसे बड़ा हमलाः संजय सिंह ने कहा कि एक और भ्रष्टाचार है प्रताप हाइट्स का ही. इनको कुल भुगतान ₹1 करोड़ 8 लाख 79 हज़ार 306 का भुगतान हुआ है और ये सोलर परियोजना का पता ही नहीं है. कान्हा गौशाला में बिना टेंडर के ₹18 करोड़ का काम फिर इसी प्रताप हाइट्स को हैंडपंप लगाने से लेकर और तमाम कामों के नाम पर किया गया है. राम मंदिर और अयोध्या सुंदरीकरण के नाम पर हुआ यह भ्रष्टाचार जनता की आस्था पर सबसे बड़ा हमला है. संजय सिंह ने मांग की कि योगी सरकार इस पूरे घोटाले की निष्पक्ष जांच कराए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करे.

इन अधिकारियों के कार्यकाल में हुआ घोटालाः संजय सिंह ने उन अधिकारियों के नाम भी बताए जिनके कार्यकाल में ये गड़बड़ियां हुईं. गिरीशपति त्रिपाठी (महापौर, अयोध्या), विशाल सिंह (नगर आयुक्त, अयोध्या / सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश / उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण), संतोष कुमार शर्मा (नगर आयुक्त, अयोध्या), नरेंद्र प्रताप सिंह (वित्त एवं लेखा अधिकारी). साथ ही उन्होंने अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किसानों की भूमि अधिग्रहण में हुई गड़बड़ियों का भी उल्लेख किया, जहां किसानों से ₹5 लाख प्रति बिस्वा में खरीदी गई जमीन बाद में ₹1.77 करोड़ में बेची गई. संजय सिंह ने कहा कि हालिया चुनावों में अयोध्या समेत कई जिलों में भाजपा की हार का कारण जनता का यह जागरण है. “प्रभु श्रीराम जानते थे कि ये भक्त नहीं, चोर हैं. इसलिए अयोध्या, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर, प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, हर जगह जनता ने इन्हें हराया.

