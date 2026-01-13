10 मिनट वाली डिलीवरी खत्म, मोदी सरकार के फैसले से गिग वर्कर्स गदगद; जानें क्या बोले
डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा को लेकर ब्लिंकिट ने अपने सभी ब्रांड प्लेटफॉर्म से 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा दिया है.
Published : January 13, 2026 at 7:46 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 10 मिनट डिलीवरी पर सरकार की तरफ से रोक लगाए जाने का स्वागत किया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया- सत्यमेव जयते! हम सब की जीत हुई. उन्होंने कहा- केंद्र सरकार के समयबद्ध और संवेदनशील हस्तक्षेप से क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने 10 मिनट डिलीवरी का ब्रैंडिंग हटाने का फैसला किया है.
राघव चड्ढा ने कहा कि जब राइडर की टी-शर्ट, जैकेट या बैग पर 10 मिनट लिखा होता है और ग्राहक की स्क्रीन पर टाइमर चलता है, तो दबाव वास्तविक, लगातार और खतरनाक होता है. उन्होंने कहा कि बीते महीनों में सैंकड़ों डिलीवरी पार्टनर्स से बातचीत की, जिनमें कई लोग कम वेतन और अवास्तविक समय-सीमा के कारण अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर थे. उनके अनुसार, यह फैसला न सिर्फ राइडर्स बल्कि सड़कों पर चलने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी था.
डिलीवरी कर्मियों की जान की होगी रक्षा: कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने भी इस निर्णय को अपनी वर्षों पुरानी मांगों की जीत बताया है. कैट का कहना है कि संसद में मुद्दा उठाने, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार को पत्र और लगातार चेतावनियों के बाद लिया गया यह फैसला मानवीय, दूरदर्शी और समयोचित है. संगठन के मुताबिक, इससे डिलीवरी कर्मियों की जान, स्थानीय व्यापार और पूरे रिटेल इकोसिस्टम की रक्षा होगी.
#WATCH | दिल्ली: AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा, " आज देश के गिग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा दिन है और उन सभी के लिए अच्छी खबर है, और अच्छी खबर यह है कि केंद्र सरकार के दखल के बाद, ब्लिंकिट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियाँ अब '10-मिनट डिलीवरी' ब्रांडिंग हटा देंगी। यह सिर्फ़ आपके प्रयासों और… pic.twitter.com/udfWYGGvuJ— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 13, 2026
वहीं, डिलीवरी पार्टनर्स खुद इस फैसले से राहत महसूस कर रहे हैं. डिलीवरी पार्टनर रितीक कुमार ने कहा कि सभी साथी बहुत खुश हैं और राघव चड्ढा का आभार जताया, जिन्होंने उनकी पीड़ा को समझा और सदन में आवाज़ उठाई. कृष्ण नामक डिलीवरी पार्टनर ने बताया कि 10 मिनट के दबाव में उनका एक्सीडेंट तक हो चुका है. क्रेडिट और परफॉर्मेंस के डर से हम तेज़ चलाते थे अब यह नियम हटने से सुकून मिला है. 10 मिनट की डिलीवरी पर लगी यह लगाम केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि इंसानी जान, गरिमा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मजबूत शुरुआत मानी जा रही है.
