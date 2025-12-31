ETV Bharat / state

AAP ने यमुना घाट पर किया हवन, BJP पर आस्था से खिलवाड़ का लगाया आरोप

हवन के बाद बुराड़ी से आप विधायक संजीव झा ने कहा कि दो दिन पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्वीकार किया कि यमुना के पानी में जा नहीं सकते, आचमन करना तो दूर की बात है. यह यमुना का पानी नहीं, बल्कि खराब सीवर का पानी है. छठ पूजा पूर्वांचल वासियों की आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है, जो साफ-सफाई का पर्व है. उस महापर्व पर भाजपा के नेताओं ने कहा था कि जाकर यमुना में आचमन कीजिए, पानी एकदम साफ है.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बुधवार को यमुना नदी के किनारे कालिंदी कुंज घाट पर हवन किया. आप नेताओं ने यह हवन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा के उस बयान के विरोध में किया, जिसमें उन्होंने यमुना के पानी को 'टॉक्सिक' बताया था. इस दौरान आप विधायक संजीव झा, पूर्व विधायक अखिलेश त्रिपाठी और विनय मिश्रा मौजूद रहे.

उन्होंने कहा कि आज हम भगवान सूर्य से माफी मांगने आए थे और इसीलिए हमने यमुना किनारे हवन किया. भाजपा के लोगों ने गुमराह करके सीवर के पानी से आचमन करवाया, जिससे हमारी छठ पूजा अशुद्ध हो गई. हम सभी पूर्वांचल वासियों की ओर से भगवान भास्कर से माफी मांगते हैं कि भाजपा के गलत प्रोपेगेंडा के कारण पूजा अशुद्ध हुई. उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी पूरी कैबिनेट को सद्बुद्धि दें, ताकि वे आस्था के महापर्व पर इस तरह का झूठ न बोलें और हमारे आस्था के महापर्व के साथ खिलवाड़ न करें.

भाजपा सरकार ने किया पाप

वहीं, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता और भाजपा की सरकार ने पाप किया है. दिल्ली के पूर्वांचली लोगों से झूठ बोलकर, सीवर के पानी से छठी मैया और सूर्या भगवान को अर्घ्य दिलवाने का पाप करवाया गया. आप द्वारा भाजपा सरकार के पापों को माफ करने के लिए मां यमुना पर यह हवन कराया गया.

बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा था कि वर्तमान भाजपा सरकार पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार के 11 वर्षों के “कुप्रबंधन और उपेक्षा” से पैदा हुई समस्याओं से निपट रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि यमुना की सफाई, कचरा प्रबंधन, नालों की सफाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सड़कों और पार्कों के रखरखाव जैसे कई जरूरी काम समय पर नहीं किए गए.

