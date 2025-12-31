ETV Bharat / state

AAP ने यमुना घाट पर किया हवन, BJP पर आस्था से खिलवाड़ का लगाया आरोप

आम आदमी पार्टी ने छठ महापर्व के दौरान भाजपा सरकार के किए गए पापों को माफ करने के लिए यमुना पर हवन किया.

आप का यमुना के किनारे हवन
आप का यमुना के किनारे हवन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 31, 2025 at 10:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बुधवार को यमुना नदी के किनारे कालिंदी कुंज घाट पर हवन किया. आप नेताओं ने यह हवन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा के उस बयान के विरोध में किया, जिसमें उन्होंने यमुना के पानी को 'टॉक्सिक' बताया था. इस दौरान आप विधायक संजीव झा, पूर्व विधायक अखिलेश त्रिपाठी और विनय मिश्रा मौजूद रहे.

भाजपा पर बरसे आप विधायक

हवन के बाद बुराड़ी से आप विधायक संजीव झा ने कहा कि दो दिन पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्वीकार किया कि यमुना के पानी में जा नहीं सकते, आचमन करना तो दूर की बात है. यह यमुना का पानी नहीं, बल्कि खराब सीवर का पानी है. छठ पूजा पूर्वांचल वासियों की आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है, जो साफ-सफाई का पर्व है. उस महापर्व पर भाजपा के नेताओं ने कहा था कि जाकर यमुना में आचमन कीजिए, पानी एकदम साफ है.

उन्होंने कहा कि आज हम भगवान सूर्य से माफी मांगने आए थे और इसीलिए हमने यमुना किनारे हवन किया. भाजपा के लोगों ने गुमराह करके सीवर के पानी से आचमन करवाया, जिससे हमारी छठ पूजा अशुद्ध हो गई. हम सभी पूर्वांचल वासियों की ओर से भगवान भास्कर से माफी मांगते हैं कि भाजपा के गलत प्रोपेगेंडा के कारण पूजा अशुद्ध हुई. उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी पूरी कैबिनेट को सद्बुद्धि दें, ताकि वे आस्था के महापर्व पर इस तरह का झूठ न बोलें और हमारे आस्था के महापर्व के साथ खिलवाड़ न करें.

भाजपा सरकार ने किया पाप

वहीं, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता और भाजपा की सरकार ने पाप किया है. दिल्ली के पूर्वांचली लोगों से झूठ बोलकर, सीवर के पानी से छठी मैया और सूर्या भगवान को अर्घ्य दिलवाने का पाप करवाया गया. आप द्वारा भाजपा सरकार के पापों को माफ करने के लिए मां यमुना पर यह हवन कराया गया.

बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा था कि वर्तमान भाजपा सरकार पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार के 11 वर्षों के “कुप्रबंधन और उपेक्षा” से पैदा हुई समस्याओं से निपट रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि यमुना की सफाई, कचरा प्रबंधन, नालों की सफाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सड़कों और पार्कों के रखरखाव जैसे कई जरूरी काम समय पर नहीं किए गए.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

AAP MLA SANJEEV JHA
AAP LEADER SAURABH BHARDWAJ
AAP HAVAN PUJA ON YAMUNA
KALINDI KUNJ GHAT
AAP PERFORM HAVAN PUJA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.