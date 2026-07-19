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'छात्र फेल हो तो पढ़ाई रुके, मंत्री फेल हो तो कुर्सी क्यों नहीं?' जंतर मंतर से मनीष सिसोदिया का बड़ा सवाल

AAP नेता मनीष सिसोदिया ने घोषणा की कि वह 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक प्रस्तावित मार्च में प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल होंगे.

AAP नेता मनीष सिसोदिया पहुंचे जंतर मंतर
AAP नेता मनीष सिसोदिया पहुंचे जंतर मंतर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 19, 2026 at 7:27 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी के जंतर मंतर पर पेपर लीक और शिक्षा सुधार की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रविवार को प्रदर्शन स्थल पहुंचे. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला.

सिसोदिया ने कहा कि जब कोई छात्र परीक्षा में असफल होता है तो उसे अगली कक्षा में नहीं जाने दिया जाता, लेकिन यदि परीक्षा कराने में सरकार और शिक्षा मंत्री बार-बार असफल हो रहे हैं तो उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ देना चाहिए. देश को अब शिक्षा क्रांति की जरूरत है और इसकी शुरुआत पेपर माफिया से आजादी दिलाने से होगी.

आजादी ही शिक्षा क्रांति का पहला कदम: मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था को सबसे बड़ा नुकसान पेपर लीक और पेपर माफिया ने पहुंचाया है. इसलिए शिक्षा क्रांति का पहला उद्देश्य पेपर माफिया से देश को मुक्त कराना होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर बैठे छात्र किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य और ईमानदार परीक्षा व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

अस्पताल ले जाने पर सरकार को घेरा: सिसोदिया ने अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने करीब 20 दिनों तक आंदोलन की अनदेखी की और जब आंदोलन बड़ा होने लगा तो पुलिस ने कार्रवाई कर सोनम वांगचुक को वहां से हटा दिया. किसी एक व्यक्ति को हटाने से आंदोलन खत्म नहीं होगा. उनको हटाने के बाद आंदोलन और मजबूत हुआ है और अब अधिक लोग इससे जुड़ रहे हैं.

शिक्षा मंत्री परीक्षा कराने में फेल हो गए: मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि परीक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार और शिक्षा मंत्री की होती है. यदि बार-बार पेपर लीक हो रहे हैं और परीक्षाएं विवादों में घिर रही हैं तो यह सरकार की विफलता है. उन्होंने कहा, "जब कोई छात्र परीक्षा में फेल होता है तो उसे अगली कक्षा में नहीं जाने दिया जाता. उसी तरह यदि शिक्षा मंत्री परीक्षा कराने में फेल हो गए हैं तो उन्हें भी अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए." उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की.

हर परिवार के बच्चों की लड़ाई है: उन्होंने यह भी कहा कि यह आंदोलन किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है. उन्होंने कांग्रेस, वाम दलों, समाजवादी पार्टी और भाजपा सहित सभी दलों के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस आंदोलन का समर्थन करें. भाजपा कार्यकर्ताओं के बच्चे भी इसी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ते हैं, इसलिए यह लड़ाई सभी परिवारों की लड़ाई है. सिसोदिया ने घोषणा की कि वह 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक प्रस्तावित मार्च में प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल होंगे. उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में मार्च में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि इसे किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं, बल्कि देश के हर छात्र और हर परिवार के भविष्य का आंदोलन बनाया जाए.

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