"अगर सरकार सोती रही तो..." ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की इजाजत पर क्या बोली AAP ?
सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दी गई है. इस मसले पर अब सियासत भी गर्म हो गई है.
Published : October 15, 2025 at 7:32 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की सशर्त अनुमति दे दी है. चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दीपावली के मौके पर 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी है. इस मसले पर सियासत भी गर्म है. AAP ने तंज कसते हुए दिल्ली सरकार को एक नसीहत भी दी है.
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण
आप नेता गोपाल राय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दिए जाने पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट हो या दिल्ली की जनता या सरकार, सभी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि प्रदूषण के स्तर को कैसे कम किया जाए. 2018 में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट ने पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था और ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी. हालांकि, इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं को देखते हुए एनजीटी ने पूर्ण प्रतिबंध का फैसला सुनाया था. अब फिर से कोर्ट ने फैसला दिया है कि सीमित समय के लिए पटाखे जलाए जा सकते हैं. मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पुलिस तंत्र को सक्रिय करें और सुनिश्चित करें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ठीक से पालन हो... सरकार को सक्रिय रूप से काम करना चाहिए. अगर सरकार इसी तरह सोती रही तो इसे नियंत्रित करना मुश्किल होगा.
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन
गोपाल राय ने कहा कि उत्तर भारत में हर साल सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप ले लेता है, जो चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पिछले वर्षों में प्रदूषण घटाने के लिए सीएक्यूएम (CAQM) और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन, स्मॉग टावर, एंटी-डस्ट अभियान, और ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का सख्त क्रियान्वयन जैसे कई कदम उठाए थे.
आप नेता ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अक्टूबर का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन अब तक सरकार ने विंटर एक्शन प्लान घोषित नहीं किया है. इससे जाहिर होता है कि भाजपा सरकार प्रदूषण के गंभीर खतरे को लेकर संवेदनशील नहीं है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बार फिर ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है, इसलिए यह जरूरी है कि प्रशासन पूरी तैयारी के साथ आदेशों को लागू करे ताकि दीपावली की खुशी प्रदूषण के धुएं में न घिरे. गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि भाजपा सरकार अब लापरवाही नहीं करेगी और राजधानी को प्रदूषण से बचाने के लिए सक्रिय कदम उठाएगी.
