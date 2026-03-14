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आप नेता धीरज टोकस बोले- मोदी सरकार की विदेश नीति फेल, देश को संकट में फंसाया

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते भारत में जहां पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की किल्लत हो रही है, वहीं विपक्ष इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है. आप के प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल है, सरकार ने पूरे देश को संकट में डाल दिया है. शनिवार को जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस ने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति बिल्कुल जीरो है और इस मामले में सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है. टोकस ने कहा कि प्रधानमंत्री को कुछ नहीं पता है. वह इजरायल दौरे पर जाते हैं और उसके एक दिन बाद ही इजरायल ईरान पर हमला कर देता है. इतनी जानकारी भी प्रधानमंत्री को नहीं थी कि इजरायल का अगला कदम क्या होगा. प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संकट में डाल दिया है. टोकस ने कहा कि आम आदमी पार्टी की मोदी सरकार से अपील है कि उसे अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वह किसके साथ खड़े हैं. अगर सरकार का स्टैंड क्लियर होगा तो इन दुविधाओं से हम बचेंगे और भविष्य में भी हम पर संकट नहीं आएगा. पढ़ें: आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल गिरफ्तार, ट्रैफिक चालान का किया था विरोध