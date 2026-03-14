आप नेता धीरज टोकस बोले- मोदी सरकार की विदेश नीति फेल, देश को संकट में फंसाया
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस ने कहा- अगले 2 महीने पार्टी सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक बैठकें लेगी.
Published : March 14, 2026 at 6:30 PM IST
जयपुर: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते भारत में जहां पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की किल्लत हो रही है, वहीं विपक्ष इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है. आप के प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल है, सरकार ने पूरे देश को संकट में डाल दिया है.
शनिवार को जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस ने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति बिल्कुल जीरो है और इस मामले में सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है. टोकस ने कहा कि प्रधानमंत्री को कुछ नहीं पता है. वह इजरायल दौरे पर जाते हैं और उसके एक दिन बाद ही इजरायल ईरान पर हमला कर देता है. इतनी जानकारी भी प्रधानमंत्री को नहीं थी कि इजरायल का अगला कदम क्या होगा. प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संकट में डाल दिया है. टोकस ने कहा कि आम आदमी पार्टी की मोदी सरकार से अपील है कि उसे अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वह किसके साथ खड़े हैं. अगर सरकार का स्टैंड क्लियर होगा तो इन दुविधाओं से हम बचेंगे और भविष्य में भी हम पर संकट नहीं आएगा.
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भाजपा के लोग बताएं एप्सटीन फाइल्स में क्यों आया: धीरज टोकस ने एप्सटीन फाइल्स को लेकर कहा कि भाजपा के जिन लोगों के नाम एप्सटीन फाइल्स में आए हैं, उन सबको जिम्मेदारी लेते हुए अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए. दुनिया में जिन लोगों के नाम एप्सटीन फाइल्स में आए हैं, उन लोगों ने अपने पदों से इस्तीफा दिए हैं, इसलिए भाजपा के लोगों को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि उन्होंने दुनिया के सबसे घिनौने आदमी के साथ मीटिंग क्यों की थी.
सह प्रभारियों को दिया जिम्मा: उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान में सह प्रभारियों की टीम नियुक्त की है, जिन्हें 20-20 विधानसभा क्षेत्र दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि एक महीने तक सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बैठकों का दौर चलेगा और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी. इसके बाद सभी निकायों, पंचायत समितियों में भी संगठनात्मक कामकाज होंगे.
उन्होंने कहा कि इस तरह से पूरे 2 महीने में करीब 15,000 के लगभग बैठकें होंगी. टोकस ने कहा कि इन बैठकों में कार्यकर्ता बताएंगे कि दिल्ली में किस प्रकार से केजरीवाल सरकार ने जनहित की नीतियां बनाई थीं, किस प्रकार से गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में आम आदमी पार्टी आम जनता की सेवा करती है और किस प्रकार से हमने दिल्ली में 15 साल तक काम किया है और पंजाब में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान में होने वाले आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में पार्टी सभी जगह अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी.