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दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर बिफरी आम आदमी पार्टी, BJP पर लगाया राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप

अनुराग ढांडा ने कहा कि गोवा में पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है और AAP भाजपा के विकल्प के रूप में उभर रही है. इसी वजह से गोवा में भाजपा पार्टी नेताओं पर जांच एजेंसियों के जरिए दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जैसे पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद पंजाब में AAP नेताओं पर कार्रवाई शुरू हुई थी, उसी तरह अब गोवा में भी ED सक्रिय हो गई है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा राजनीतिक मुकाबले में कमजोर पड़ने पर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है. उन्होंने कहा कि “जिस राज्य में AAP मजबूत होती है, वहां ED और CBI भेज दी जाती हैं.”

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंगला के यहां हुई ED रेड और गिरफ्तारी पर AAP प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर की जा रही ED और CBI की कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है.

विधायक कुलदीप कुमार ने कहा-हमारी लोकप्रियता से घबराई रही बीजेपी

AAP विधायक कुलदीप कुमार ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा जो बीजेपी में शामिल नहीं होता उस के पीछे ईडी लगा दी जाती है.

कुलदीप कुमार, AAP विधायक (ETV BHARAT)



BJP में शामिल होने से इनकार करने वालों पर होती है रेड:

प्रेस वार्ता में अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पड़ने वाली ED और CBI की रेड किसी भ्रष्टाचार के कारण नहीं, बल्कि भाजपा में शामिल होने से इनकार करने की वजह से होती हैं. उन्होंने कहा कि एजेंसियों की कार्रवाई अब राजनीतिक दबाव का माध्यम बन चुकी है.

ढांडा ने कहा कि भाजपा विपक्षी नेताओं को पहले पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव देती है, फिर मना करने पर उनके खिलाफ जांच एजेंसियों को लगाया जाता है. उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेता इन दबावों के बावजूद भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं.



ED की भूमिका और PMLA कानून पर उठाए सवाल:

AAP नेता ने कहा कि ED का गठन मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग मनी और आतंकवाद से जुड़े वित्तीय मामलों की जांच के लिए किया गया था, लेकिन अब एजेंसी का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या PMLA जैसे सख्त कानून विपक्षी दलों को तोड़ने के लिए बनाए गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि ED की विश्वसनीयता लगातार कमजोर हो रही है और एजेंसी को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है.



कांग्रेस पर भी साधा निशाना

प्रेस वार्ता के दौरान अनुराग ढांडा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद को भाजपा की मुख्य विपक्षी पार्टी बताती है, लेकिन उसके नेताओं पर वैसी कार्रवाई नहीं होती जैसी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के दबाव में कांग्रेस के कई नेता समझौता कर लेते हैं, जबकि AAP नेता झुकने को तैयार नहीं हैं.



संजीव अरोड़ा और कारोबारी परिवारों का भी किया जिक्र

AAP नेता ने संजीव अरोड़ा और कारोबारी परिवारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा सरकार राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यापारिक परिवारों को प्रताड़ित कर रही है. उन्होंने दावा किया कि एक वायरल वीडियो में अरोड़ा परिवार की पीड़ा साफ दिखाई देती है और इससे साफ होता है कि बीजेपी केवल राजनीतिक हितों के आधार पर कार्रवाई कर रही है.



राजनीतिक मुकाबला वोट से करें, एजेंसियों से नहीं:अनुराग ढांडा

अनुराग ढांडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार को अपनी लोकप्रियता पर भरोसा है तो वह चुनावी और राजनीतिक स्तर पर मुकाबला करे, न कि ED और CBI जैसी एजेंसियों के जरिए विपक्ष को डराने का प्रयास करे. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता इन कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं और पार्टी सिद्धांतों की लड़ाई लड़ती रहेगी.

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