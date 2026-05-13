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NEET पेपर लीक पर केंद्र पर बरसीं आतिशी, कहा- एक झटके में टूट जाते हैं लाखों छात्रों के सपने

नीट परीक्षा में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आतिशी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है.

नीट पेपर लीक पर आप नेता आतिशी की प्रतिक्रिया
नीट पेपर लीक पर आप नेता आतिशी की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 13, 2026 at 12:40 PM IST

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नई दिल्ली: नीट परीक्षा में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जब भी NEET का पेपर लीक होता है, तब सिर्फ एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, बल्कि 20 लाख से ज्यादा छात्रों और उनके परिवारों के सपने एक ही दिन में टूट जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सालों की मेहनत, माता-पिता की जमा पूंजी और छात्रों का भविष्य इस भ्रष्ट व्यवस्था की भेंट चढ़ रहा है.

छात्र और परिवार सब कुछ दांव पर लगा देते हैं

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि NEET की तैयारी करने वाला छात्र दो से तीन साल तक लगातार मेहनत करते हैं. कई छात्र अपने गांव और परिवार से दूर छोटे कमरों में रहकर 12-14 घंटे तक पढ़ाई करते हैं. वहीं माता-पिता अपनी खून-पसीने की कमाई बच्चों की कोचिंग और पढ़ाई पर खर्च करते हैं. ताकि उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बन सके और परिवार का भविष्य बेहतर हो सके. उन्होंने कहा कि जब पेपर लीक होता है, तब सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती, बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदें भी बिखर जाती हैं.

12 साल में चार बार NEET पेपर लीक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “परीक्षा पर चर्चा” कार्यक्रम का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सवाल उठाया कि क्या सरकार ने कभी उन अधिकारियों, मंत्रियों और एजेंसियों से भी “परीक्षा पर चर्चा” की, जिनकी जिम्मेदारी परीक्षा को सुरक्षित तरीके से करवाने की होती है. उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि पेपर कैसे तैयार होगा, कैसे सील किया जाएगा और बिना लीक हुए देशभर के परीक्षा केंद्रों तक कैसे पहुंचेगा. लेकिन बार-बार हो रहे पेपर लीक यह दिखाते हैं कि व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 2017, 2021, 2024 और अब 2026 में NEET पेपर लीक के मामले सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि 2024 में लाखों रुपए देकर पेपर खरीदे गए और कई छात्रों के एक ही सेंटर से 100 प्रतिशत अंक आने के आरोप लगे थे, जिससे ईमानदारी से परीक्षा देने वाले छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ.

CBI और जांच एजेंसियों पर भी सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने 2024 के पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें इसलिए जमानत मिल गई. क्योंकि CBI 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी. उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करती हैं, लेकिन लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाले आरोपियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती. उन्होंने कहा कि देश के युवा अब सरकार से जवाब चाहते हैं. छात्र जानना चाहते हैं कि उनकी वर्षों की मेहनत और परिवारों द्वारा खर्च किए गए लाखों रुपये का क्या होगा. उन्होंने प्रधानमंत्री से छात्रों के सामने आकर माफी मांगने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर युवाओं को न्याय नहीं मिला तो देशभर में छात्र आंदोलन तेज हो सकता है. उन्होंने कहा कि जिन युवाओं ने सरकार को सत्ता तक पहुंचाया है, वही युवा जवाब भी मांगेंगे.

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