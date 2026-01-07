ETV Bharat / state

शहीदी दिवस कार्यक्रम पर आतिशी की टिप्पणी से विधानसभा में हंगामा, भाजपा विधायक माफी मांगने पर अड़े; विधानसभा की कार्यवाही स्थगित

आतिशी द्वारा शहीदी दिवस की चर्चा के समय की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायकों का हंगामा देख सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक स्थगित.

दिल्ली विधानसभा में हंगामा
दिल्ली विधानसभा में हंगामा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 7, 2026 at 1:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही भी हंगामें के साथ शुरू हुई. बुधवार सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के सीट पर बैठते ही भाजपा विधायक तरविंदर मारवाह ने कहा कि कल यानि मंगलवार को विधानसभा में चर्चा के दौरान जिस तरह नेता विपक्ष आतिशी ने दिल्ली में आयोजित हुए शहीदी दिवस कार्यक्रम और गुरु तेग बहादुर पर टिप्पणी की यह निंदनीय है. वह सदन में मांफी मांगे. उनके साथ अन्य भाजपा विधायक भी नेता विपक्ष से माफी मांगने की मांग करते हुए वेल में आ गए. हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

भाजपा विधायक द्वारा विधानसभा में प्रदर्शन

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी द्वारा कल शहीदी दिवस की चर्चा के समय की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायकों का हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित की गई. आतिशी से माफी मांगने की मांग को लेकर के भाजपा विधायक विधानसभा में प्रदर्शन करने लगे. वहीं मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि आतिशी ने जो कहा उसके लिए उन्हें माफी मांगनी ही होगी. इस पर सदस्यों का कड़ा एतराज है, आम आदमी पार्टी नेताओं ने ऐसे शब्द बोले कि उसे दोहराया नहीं जा सकता. सदन के सभी सदस्यों की यही मांग है. विधानसभा अध्यक्ष का कहना है पूरे मामले का अध्ययन करके हम उस पर निंदा प्रस्ताव लाएंगे लेकिन भाजपा विधायक अध्यक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं. अगर गुरुओं का अपमान हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी.

आतिशी की टिप्पणी मंत्री कपिल मिश्रा की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

आतिशी से भाजपा ने की सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा

मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जब गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की बात हो रही हो, उस समय किसी भी प्रकार का अपशब्द, चाहे किसी भी भाव में कहा गया हो, पाप के समान है. गुरु साहब के नाम के साथ ऐसा शब्द बोलना असम्मानजनक है और इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जानी चाहिए. उन्होंने इस विषय पर सरकार की ओर से निंदा प्रस्ताव लाने का भी समर्थन किया.

बता दें कि मंगलवार को विधानसभा में जब उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने प्रदूषण पर चर्चा की मांग की. इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उनको रोकते हुए कहा था कि प्रदूषण पर चर्चा के लिए बुधवार का दिन तय है. इसलिए अभी उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होने दें. इस पर आतिशी ने कहा कि सुबह से कुत्तों की गिनती पर चर्चा करा रहे हैं. जबकि प्रदूषण बड़ा मुद्दा है. इस पर सत्ता पक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आतिशी की टिप्पणी को गुरुओं के अपमान से जोड़ते हुए माफी की मांग शुरू कर दी, जिससे हंगामे की स्थिति बन गई. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने आतिशी की टिप्पणी की जांच करके बुधवार को निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही थी.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान

आतिशी की टिप्पणी का विरोध करते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिल्ली की धरती पर हुई और यह केवल सिख समाज ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र और विश्व मानवता के लिए गौरव का विषय है. उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष द्वारा गुरु साहब के नाम के साथ एक ही वाक्य में असंवेदनशील और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जो किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है.

भाजपा विधायकों द्वारा आतिशी को सदन में आकर माफी मांगने की लगातार मांग के बीच आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत ने सदन को जानकारी दी कि नेता विपक्ष आतिशी गोवा चली गई. जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी से माफी की मांग करने वाले विधायकों को शांत रहने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI ASSEMBLY UPROAR
DELHI ASSEMBLY UPROAR ON ATISHI
ATISHI REMARKS AT MARTYRS DAY EVENT
दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र
DELHI ASSEMBLY WINTER SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.