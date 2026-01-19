ETV Bharat / state

महिलाओं की सुरक्षा के लिए जमीनी काम कर रही आम आदमी पार्टी, कालकाजी में बोलीं पूर्व सीएम आतिशी

आतिशी ने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में हाई-मास्ट लाइटों का उद्घाटन किया. उन्होंने भाजपा पर दिल्ली में अपराध रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया.

आप नेता आतिशी
आप नेता आतिशी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 19, 2026 at 7:17 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराधों और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला है. दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और ‘आप’ की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी अपने जमीनी प्रयासों से महिलाओं के लिए गली-मोहल्लों को सुरक्षित बनाने का काम कर रही है.

भाजपा अपराध रोकने में पूरी तरह विफल

आतिशी ने कहा कि दिल्ली में हर दिन कोई न कोई आपराधिक घटना सामने आ रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस और कानून-व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है, इसके बावजूद भाजपा दिल्लीवासियों को सुरक्षा देने में असफल रही है. उन्होंने कहा कि जब जिम्मेदार सरकार नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रही, तब आम आदमी पार्टी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती. आतिशी ने जोर देकर कहा कि जहां-जहां सुरक्षा की कमी नजर आती है, वहां आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है. महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा पार्टी की प्राथमिकता है और इसी सोच के तहत जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में आतिशी
कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में आतिशी (ETV Bharat)

कालकाजी में हाई-मास्ट लाइटों का उद्घाटन

रविवार को कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में नई हाई-मास्ट लाइटों का उद्घाटन करते हुए आतिशी ने कहा कि ट्रांजिट कैंप (ए-ब्लॉक) और नवजीवन कैंप स्थित शिव शक्ति हनुमान मंदिर व टी-प्वाइंट पर लंबे समय से अंधेरे की शिकायतें मिल रही थीं. स्थानीय निवासियों, खासकर महिलाओं ने असामाजिक तत्वों के जमावड़े और असुरक्षा की बात रखी थी. उन्होंने कहा कि जनता की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इन तीनों स्थानों पर हाई-मास्ट लाइटें लगाई गई हैं.

कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में आतिशी
कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में आतिशी (ETV Bharat)

उन्होंने कहा अब इन इलाकों से अंधेरा पूरी तरह खत्म हो गया है. माताएं-बहनें निडर होकर निकल सकेंगी, बुजुर्ग सुकून से पार्क और मंदिर में बैठ सकेंगे और बच्चे सुरक्षित माहौल में खेल पाएंगे. आतिशी ने कहा कि ये हाई-मास्ट लाइटें सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा की गारंटी हैं. उन्होंने दोहराया कि आम आदमी पार्टी आगे भी दिल्लीवासियों की सुरक्षा के लिए ऐसे ही जमीनी कदम उठाती रहेगी.

