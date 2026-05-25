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ट्रायल कोर्ट से बरी होने के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर नई बेंच के समक्ष सुनवाई में हिस्सा लेंगे केजरीवाल

27 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था 'चार्जशीट में काफी विरोधाभास है'.

दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 25, 2026 at 3:56 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में 23 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से बरी करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक जस्टिस मनोज जैन की बेंच के समक्ष सुनवाई में हिस्सा लेंगे. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को करने का आदेश दिया.

इसके पहले केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के समक्ष सुनवाई का बहिष्कार करने का फैसला किया था. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने 19 मई को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को इस बात की सूचना दें कि इस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच बदल गई है. आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नोटिस तीनों आरोपियों को तामील कर दी गई है और इसे लेकर सीबीआई ने रिपोर्ट भी दाखिल किया है. तब कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री को उनका वकालतनामा मिला है. वे हर आरोपी की दलीलें सुनेंगे.

बता दें कि 19 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि इस मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की ओर से कोई पेश नहीं हुआ. कोर्ट ने कहा था कि ये मामला मीडिया में चल रहा है, ऐसे में ये माना जाना चाहिए कि तीनों आरोपियों की इस बात की सूचना होगी कि अब ये मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से बदलकर जस्टिस मनोज जैन की बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया गया है. कोर्ट ने कहा था कि एक बार केजरीवाल कोर्ट में उपस्थित हो जाएं तो ये पता चल जाएगा कि वे इस बेंच से संतुष्ट हैं कि नहीं.

इसके पहले ये मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेंच के समक्ष लिस्टेड था. केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस मामले की सुनवाई से खुद को हटने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल किया था. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले की सुनवाई से खुद को हटने की मांग खारिज कर दिया था. लेकिन बाद में छह AAP नेताओं के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू करते हुए इस मामले को सुनवाई के लिए दूसरी बेंच को रेफर कर दिया था. उसके बाद इस मामले को जस्टिस मनोज जैन की बेंच के समक्ष लिस्ट किया गया जबकि अवमानना की कार्यवाही का मामला जस्टिस नवीन चावला की बेंच के समक्ष लिस्ट किया गया.

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