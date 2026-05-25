ETV Bharat / state

ट्रायल कोर्ट से बरी होने के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर नई बेंच के समक्ष सुनवाई में हिस्सा लेंगे केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में 23 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से बरी करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक जस्टिस मनोज जैन की बेंच के समक्ष सुनवाई में हिस्सा लेंगे. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को करने का आदेश दिया.

इसके पहले केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के समक्ष सुनवाई का बहिष्कार करने का फैसला किया था. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने 19 मई को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को इस बात की सूचना दें कि इस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच बदल गई है. आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नोटिस तीनों आरोपियों को तामील कर दी गई है और इसे लेकर सीबीआई ने रिपोर्ट भी दाखिल किया है. तब कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री को उनका वकालतनामा मिला है. वे हर आरोपी की दलीलें सुनेंगे.

बता दें कि 19 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि इस मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की ओर से कोई पेश नहीं हुआ. कोर्ट ने कहा था कि ये मामला मीडिया में चल रहा है, ऐसे में ये माना जाना चाहिए कि तीनों आरोपियों की इस बात की सूचना होगी कि अब ये मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से बदलकर जस्टिस मनोज जैन की बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया गया है. कोर्ट ने कहा था कि एक बार केजरीवाल कोर्ट में उपस्थित हो जाएं तो ये पता चल जाएगा कि वे इस बेंच से संतुष्ट हैं कि नहीं.