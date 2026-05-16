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आप नेता शारीरिक शोषण के आरोप में गिरफ्तार, पीड़िता को दी थी जान से मारने की धमकी

बीजापुर: कोतवाली थाना पुलिस ने आम आदमी पार्टी के बीजापुर जिला अध्यक्ष सतीश मंडावी को गिरफ्तार किया है. आप जिला अध्यक्ष सतीश मंडावी पर शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप लगा है. कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर कोर्ट में पेश किया है. आरोपी नेता पर पीड़िता ने धोखे से घर बुलाने का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि उसे नेता ने वोटर कार्ड और अटल आवास का दस्तावेज बनाने के बहाने बुलाया. जहां जबरन उसके साथ गलत काम किया गया. पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने उसे धमकाया भी कि अगर वो घटना के बार में किसी को बताएगी, तो उसे वो जान से मार देगा.

आप जिला अध्यक्ष शारीरिक शोषण के आरोपी में गिरफ्तार

घटना के बाद पीड़िता सीधे सखी सेंटर पहुंची और उसने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी वहां मौजूद लोगों को दी. परिजनों और सखी सेंटर के लोगों की मदद से पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 64(2)(f) एवं 351(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की.