आप नेता शारीरिक शोषण के आरोप में गिरफ्तार, पीड़िता को दी थी जान से मारने की धमकी
आरोपी नेता का नाम सतीश मंडावी है और वह बीजापुर आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 16, 2026 at 1:22 PM IST
बीजापुर: कोतवाली थाना पुलिस ने आम आदमी पार्टी के बीजापुर जिला अध्यक्ष सतीश मंडावी को गिरफ्तार किया है. आप जिला अध्यक्ष सतीश मंडावी पर शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप लगा है. कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर कोर्ट में पेश किया है. आरोपी नेता पर पीड़िता ने धोखे से घर बुलाने का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि उसे नेता ने वोटर कार्ड और अटल आवास का दस्तावेज बनाने के बहाने बुलाया. जहां जबरन उसके साथ गलत काम किया गया. पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने उसे धमकाया भी कि अगर वो घटना के बार में किसी को बताएगी, तो उसे वो जान से मार देगा.
आप जिला अध्यक्ष शारीरिक शोषण के आरोपी में गिरफ्तार
घटना के बाद पीड़िता सीधे सखी सेंटर पहुंची और उसने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी वहां मौजूद लोगों को दी. परिजनों और सखी सेंटर के लोगों की मदद से पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 64(2)(f) एवं 351(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की.
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 64(2)(f) एवं 351(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की है: चंद्रकांत गोवर्ना, एएसपी, बीजापुर
सखी सेंटर की मदद से दर्ज हुई FIR
जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता एवं गवाहों के विस्तृत कथन दर्ज किए. परिस्थितिजन्य साक्ष्य सहित अन्य आवश्यक सबूत जुटाए गए. पर्याप्त सबूत मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी सतीश मंडावी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसके द्वारा अपराध करना स्वीकार किए जाने की बात सामने आई. इसके बाद पुलिस ने विधिवत गिरफ्तारी की कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय में पेश किया. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.
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