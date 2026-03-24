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दिल्ली बजट पर AAP का तीखा प्रहार: कहा- बजट सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा

दिल्ली बजट पर AAP का तीखा प्रहार: उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि कम बजट में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में बड़े बदलाव किए गए थे, जबकि मौजूदा सरकार उन योजनाओं को भी जारी नहीं रख पा रही है. सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि मोहल्ला क्लीनिक बंद किए गए, पेंशन और राशन योजनाएं प्रभावित हुईं, कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर हटाया गया साथ ही उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जहां 1 करोड़ का काम 55 लाख में होता था, अब वही काम 95 लाख में कराया जा रहा है.

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर राजधानी में दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं, वहीं सरकार जश्न में व्यस्त है. उन्होंने कहा कि “एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया, लेकिन यह पैसा कहां खर्च हुआ इसका कोई जवाब नहीं है. विधानसभा में सवालों के जवाब गोलमोल दिए जाते हैं और आरटीआई तक का जवाब नहीं मिलता.”

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दिल्ली सरकार के बजट 2026-27 पर जोरदार हमला बोला. पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बिना जवाबदेही और बिना विपक्ष की मौजूदगी के बजट पेश कर लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर किया है. प्रेस वार्ता में नेताओं ने कहा कि बजट सिर्फ “घोषणाओं का पुलिंदा” है, जिसमें न पारदर्शिता है और न ही जनता को राहत देने की कोई ठोस योजना है.

न खर्च का हिसाब, न परिणाम पूरा बजट एक भ्रम: विधायक संजीव झा ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से "इल्यूजन” है, जिसमें न तो पिछले खर्च का ब्योरा है और न ही किसी योजना के परिणाम की जानकारी है. उन्होंने कहा “AAP सरकार हर साल आउटकम बजट पेश करती थी, जिससे जनता को पता चलता था कि पैसा कहां खर्च हुआ और उसका क्या असर हुआ. “इस बार न एक्सपेंडिचर का डेटा है, न आउटकम की कोई जानकारी है” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने लगभग 16,700 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, लेकिन उसके उपयोग को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है. ग्रीन बजट को लेकर उन्होंने कहा कि 21% आवंटन का दावा किया गया है, लेकिन यमुना सफाई या प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई स्पष्ट टाइमलाइन या कार्य योजना सामने नहीं रखी गई.

विपक्ष को बाहर कर पेश किया गया बजट: विधायक कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर विपक्षी विधायकों को निलंबित कर बजट पेश किया ताकि सवालों से बचा जा सके. उन्होंने कहा कि “हमारे चार वरिष्ठ विधायकों को सस्पेंड किया गया, जिसके विरोध में हमने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया. यह बजट जनता के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया है.” कुलदीप कुमार ने कहा कि महिलाओं को 2500 रुपये देने जैसी घोषणाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं और जमीनी स्तर पर कोई लाभ नहीं मिला है. उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि नए स्कूलों, अस्पतालों और बस सेवाओं को लेकर सरकार के दावे हकीकत से दूर हैं.

प्रेस वार्ता में AAP नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है. उनका कहना है कि सवाल उठाने पर सस्पेंशन की कार्रवाई होती है, विशेषाधिकार का डर दिखाया जाता है, जांच एजेंसियों और समितियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है.



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