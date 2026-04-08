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AAP का बीजेपी पर गंभीर आरोप, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी खड़े किए सवाल

अनुराग ढांडा ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का संगठन तेजी से गांव-गांव तक पहुंच रहा है, जिससे बीजेपी में घबराहट साफ दिखाई दे रही है. उन्होंने दावा किया कि स्थानीय चुनावों में आप पार्टी मजबूत स्थिति में है. यही कारण है कि बीजेपी विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रही है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी जारी है. अब आप के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और विपक्षी दलों को दबाने की कोशिश हो रही है.

प्रेस वार्ता में अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि गुजरात में आप पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को बिना कारण गिरफ्तार किया गया. उन्होंने कहा कि जब नेता इशूदान गढ़वी इस बारे में पूछताछ करने थाने पहुंचे तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया. ढांडा ने कहा कि आप विधायक गोपाल इटालिया और उनके परिवार को पुलिस के जरिए डराने-धमकाने की कोशिश की गई, जो “अलोकतांत्रिक” है. AAP नेता ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि गोपाल इटालिया को बदनाम करने के लिए AI के जरिए फर्जी ऑडियो क्लिप बनाई गई. उन्होंने कहा कि इटालिया खुद पुलिस सेवा में रह चुके हैं और पेशे से वकील हैं, इसलिए इस तरह के आरोप “तर्कहीन” हैं.

चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल

प्रेस वार्ता के दौरान अनुराग ढांडा ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि हाल ही में चुनाव आयोग के सोशल मीडिया पोस्ट की भाषा “पक्षपातपूर्ण” लग रही थी. उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटे गए. जबकि, उनके पास वैध दस्तावेज मौजूद थे. ढांडा ने कहा कि यदि यह सही है तो यह लोकतंत्र के लिए “चिंताजनक” स्थिति है.

विदेश नीति पर केंद्र सरकार की आलोचना

अनुराग ढांडा ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत की स्थिति कमजोर हुई है और सरकार के फैसलों के कारण देश की छवि प्रभावित हुई है. ढांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी न तो डरने वाली है और न ही दबाव में आने वाली है. उन्होंने कहा कि AAP लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी मैदान में बीजेपी का मुकाबला करेगी और जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी.

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