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'आप' ने जिला परिषद के 15, पंचायत समिति के 45 वार्डों में उतारे प्रत्याशी, वसुंधरा के गढ़ में सबसे ज्यादा 18 उम्मीदवार

जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव का बिगुल बज चुका है. इस बीच आम आदमी पार्टी (आप) ने अन्य राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ते हुए अपनी पहली सूची जारी कर दी है. इनमें जिला परिषद के 15 और पंचायत समिति के 45 वार्डों में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है. पार्टी की ओर से गुरुवार को संगठन महासचिव विश्वेंद्र सिंह और जयपुर जिलाध्यक्ष अमित दाधीच ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ गांवों की सरकार बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतर रही है. आगे विचार–विमर्श कर जिला परिषद और पंचायत समितियों के और वार्डों में भी प्रत्याशी उतारे जाएंगे. इन सूची में सबसे खास बात यह है की पार्टी ने पंचायत समिति के जिन 45 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं. उनमें से 18 प्रत्याशी झालावाड़ जिले की पंचायत समितियों के वार्डों के हैं. झालावाड़ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ है.

जिला परिषद के इन वार्डों में उतारे प्रत्याशी : अलवर जिला परिषद के वार्ड 22 में रुजदार खान पिनानिया, वार्ड 19 में मलखान मीणा, श्रीगंगानगर जिला परिषद के वार्ड 3 में ईश्वरी देवी, धौलपुर के वार्ड 16 में प्रियंका, नागौर के वार्ड 22 में रामलाल, भरतपुर के वार्ड 8 में संध्या और धौलपुर के वार्ड 7 में गजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है. वहीं पाली के वार्ड 28 में डॉ ओमप्रकाश गहलोत, श्रीगंगानगर के वार्ड 25 में महिमा सिंह, राजसमंद के वार्ड 5 में पप्पूलाल कीर, वार्ड 17 में जटाशंकर राव, अलवर के वार्ड 26 में देवी सिंह चौधरी और भीलवाड़ा के वार्ड 37 में रामनारायण मीणा को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है.

सावर के वार्ड 15 में महिपाल गुर्जर को उतारा : वहीं, अजमेर जिले में सावर पंचायत समिति के वार्ड 15 में महिपाल गुर्जर, अलवर की रैणी पंचायत समिति के वार्ड 24 में रामावतार जांगिड़, वार्ड 27 में रामू अटवाल, वार्ड 9 में हंसा मीणा, वार्ड 12 में रोहित मीणा, वार्ड 10 में लाली मीणा को प्रत्याशी बनाया है. अलवर की लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के वार्ड 12 में रोहित मीणा, मालाखेड़ा पंचायत समिति के वार्ड 14 में हंसिरा, भीलवाड़ा जिले में श्यामपुरा पंचायत समिति के वार्ड 20 में पूरनलाल खटीक, जहाजपुर के वार्ड 17 में उर्मिला देवी को प्रत्याशी बनाया गया है. चित्तौड़गढ़ की कपासन पंचायत समिति के वार्ड 11 में शांतिलाल जाट, धौलपुर की बाड़ी के वार्ड 9 में रामजीवन, बसेड़ी के वार्ड 15 में लक्ष्मी, वार्ड 2 में सुमित्रा, वार्ड 12 में नीरज मीणा, डीडवाना-कुचामन में नावां पंचायत समिति के वार्ड 9 में परमेश्वर खींची, मीठड़ी के वार्ड 18 में पिंकी कंवर शेखावत को चुनावी मैदान में उतारा है.

जिला परिषद चुनाव में इन्हें मिला टिकट (ETV Bharat Jaipur)

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झालावाड़ के इन वार्डों में उतारे प्रत्याशी : झालावाड़ जिले में खानपुरा पंचायत समिति के वार्ड 7 में कीर्ति बैरवा, वार्ड 5 में अन्तेष मीणा, वार्ड 11 में प्रह्लाद मीणा, वार्ड 6 में राकेश बैरवा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है. झालरापाटन पंचायत समिति के वार्ड वार्ड 4 में राधा बाई, सुनेल पंचायत समिति के वार्ड 1 में दुर्गा बाई नागर, बकनी के वार्ड 7 में नगमा कुरैशी, झालरापाटन के वार्ड 13 में प्रकाश गुर्जर, वार्ड 11 में दुर्गा देवी, डग पंचायत समिति के वार्ड 7 में गुड्डी बाई और वार्ड 1 में रशाल कपूर को प्रत्याशी बनाया है. वहीं खानपुर के वार्ड 20 में चेतना कुमारी, डग के वार्ड 8 में सिराज खान, वार्ड 10 में सुल्तान सिंह, वार्ड 8 में जगदीश लाल, वार्ड 6 में शिल्पा राठौड़, वार्ड 12 में लाडकंवर और मोगरा पंचायत समिति के वार्ड 13 में नैनसिंह को प्रत्याशी बनाया है.

पंचायत समिति चुनाव में यह होंगे प्रत्याशी (ETV Bharat Jaipur)

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अलसीसर, जोधपुर, नागौर, पाली से ये नाम : इसी प्रकार झुंझुनू जिले में अलसीसर पंचायत समिति के वार्ड 19 में महावीर प्रसाद, चिड़ावा पंचायत समिति के वार्ड 3 में लोकपाल, उदयपुरवाटी पंचायत समिति के वार्ड 13 में विष्णु सैन, जोधपुर जिले में ओसियां पंचायत समिति के वार्ड 9 में दीपक सैन, नागौर में जायल पंचायत समिति के वार्ड 5 में मोहम्मद रमजान खान और पाली में मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति के वार्ड 5 में दिलीप चौहान को उतारा गया है. वहीं राजसमंद जिले में खम्बनेर पंचायत समिति के वार्ड 2 में गिरधारी लाल चंदेल, वार्ड 17 में मायावती, टोंक जिले की अलीगढ़ पंचायत समिति के वार्ड 16 में मोनिका मीणा और सवाई माधोपुर जिले में मलारना डूंगर पंचायत समिति के वार्ड 4 में नरेंद्र कुमार मीणा को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है.