चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव: AAP ने उतारे उम्मीदवार, 8 वार्डों के लिए जारी की प्रत्याशियों की नई सूची
AAP List for CMC Elections : चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की है.
Published : November 23, 2026 at 8:44 PM IST
चंडीगढ़ : नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने सोमवार को आठ उम्मीदवारों की नई सूची जारी करते हुए शहर के आठ वार्डों से अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं. सूची पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजय पाल सिंह और स्टेट प्रभारी जरनैल सिंह के हस्ताक्षर हैं.
तलविंदर सिंह होंगे आप उम्मीदवार : पार्टी की ओर से जारी घोषणा के अनुसार वार्ड नंबर 6 से तलविंदर सिंह, वार्ड नंबर 8 से सुखवंत कौर और वार्ड नंबर 13 से अंजू सेठी को चुनाव मैदान में उतारा गया है. इसी तरह वार्ड नंबर 14 से श्री राम जायसवाल, वार्ड नंबर 17 से बिंदु बाला गर्ग और वार्ड नंबर 19 से ललित मोहन को टिकट दिया गया है. वहीं वार्ड नंबर 26 से सतविंदर कौर और वार्ड नंबर 34 से नरेंद्र भाटिया आप के उम्मीदवार होंगे.
प्रचार की रणनीति बनेगी : आठ उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद इन वार्डों में पार्टी की चुनावी गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है. अब प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाताओं से संपर्क और प्रचार की रणनीति बनाने में जुटेंगे. गौरतलब है कि चंडीगढ़ नगर निगम के लिए 23 दिसंबर को मतदान होना है, जबकि 26 दिसंबर को मतगणना होगी. चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही शहर में आदर्श आचार संहिता लागू है.
26 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया : नामांकन प्रक्रिया 26 नवंबर से शुरू होगी और उम्मीदवार 3 दिसंबर तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. ऐसे में राजनीतिक दलों के पास उम्मीदवारों की घोषणा और चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सीमित समय बचा है. आप की इस सूची के बाद अब अन्य राजनीतिक दलों की उम्मीदवारों की घोषणाओं पर भी नजर रहेगी.
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