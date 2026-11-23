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चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव: AAP ने उतारे उम्मीदवार, 8 वार्डों के लिए जारी की प्रत्याशियों की नई सूची

AAP ने उतारे उम्मीदवार ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने सोमवार को आठ उम्मीदवारों की नई सूची जारी करते हुए शहर के आठ वार्डों से अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं. सूची पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजय पाल सिंह और स्टेट प्रभारी जरनैल सिंह के हस्ताक्षर हैं.

तलविंदर सिंह होंगे आप उम्मीदवार : पार्टी की ओर से जारी घोषणा के अनुसार वार्ड नंबर 6 से तलविंदर सिंह, वार्ड नंबर 8 से सुखवंत कौर और वार्ड नंबर 13 से अंजू सेठी को चुनाव मैदान में उतारा गया है. इसी तरह वार्ड नंबर 14 से श्री राम जायसवाल, वार्ड नंबर 17 से बिंदु बाला गर्ग और वार्ड नंबर 19 से ललित मोहन को टिकट दिया गया है. वहीं वार्ड नंबर 26 से सतविंदर कौर और वार्ड नंबर 34 से नरेंद्र भाटिया आप के उम्मीदवार होंगे.