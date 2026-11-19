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आप ने उठाई किसानों के कर्जमाफी की मांग, सीएम से मिलने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उठाया

बलौदाबाजार : धान खरीदी की कीमत बढ़ाने और बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसलों के एवज में किसानों का कर्ज माफ करने की मांग आम आदमी पार्टी ने की है.इसे लेकर सीएम विष्णुदेव साय के सुहेला दौरे के दौरान आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखने के लिए सुहेला की ओर कूच किया.लेकिन रास्ते में पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया.

आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष भुवनेश्वर डहरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता गार्डन चौक से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए रवाना हुए थे.लेकिन कोकड़ी मोड़ पर पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया और सभी को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई. इस कार्रवाई के बाद किसान हितों को लेकर सियासत गरमा गई है. एक तरफ AAP सरकार से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और कर्ज से राहत देने की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने का वीडियो जारी किया गया था. इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कार्यकर्ताओं को रोका गया.

आप ने उठाई किसानों के कर्जमाफी की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



3358 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी की मांग

AAP का तर्क है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है.खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल और मजदूरी पर किसानों का खर्च बढ़ा है.ऐसे में धान की कीमत में बढ़ोतरी किसानों के लिए जरूरी है.पार्टी चाहती है कि सरकार धान खरीदी की दर 3358 रुपये प्रति क्विंटल करे, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर मूल्य मिल सके. साथ ही पार्टी ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों का कर्ज माफ करने की मांग भी उठाई है.

मौसम की मार ने किसानों की मेहनत और आर्थिक गणित दोनों को प्रभावित किया है. जिन किसानों की फसल खराब हुई है, उनके सामने आगामी खेती और पुराने कर्ज की अदायगी का संकट खड़ा हो सकता है. ऐसी स्थिति में सरकार को केवल नुकसान का आकलन करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रभावित किसानों को वास्तविक राहत देने के लिए कर्जमाफी जैसे ठोस निर्णय लेने चाहिए-भुवनेश्वर डहरिया, जिला अध्यक्ष, आप

पुलिस का तर्क कुछ और



इस पूरे घटनाक्रम पर सिटी कोतवाली पुलिस का कहना है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने की बात कही गई थी.