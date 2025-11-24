छठ और शहीदी दिवस पर शराब की दुकानें खोल कर BJP ने किया सनातन और पूर्वांचलियों का अपमान- सौरभ भारद्वाज
दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन को लेकर आप ने भाजपा सरकार पर छठ व्रतधारियों की भावनाओं को आहत करने का लगाया आरोप .
नई दिल्ली: भले छठ का त्योहार बीत गया हो गया हो लेकिन इस पर चल रही राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है. दिल्ली में एक तरफ सत्तारूढ़ दल बीजेपी छठ पर अच्छे इंतजामों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी आप एक के बाद एक मामले उजागर कर बीजेपी के दावे की हवा निकाल रही है. इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने छठ और शहीदी दिवस पर दिल्ली में शराब की दुकान खोले जाने को सनातन और पूर्वांचलियों की आस्था की अपमान बताया है.
सौरभ भारद्वाज ने केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला : आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर सवाल उठाया है ,सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार के कार्यकाल के दौरान बीजेपी जब विपक्ष में थी तब बार-बार शराब की दुकानों को बंद करने की मांग करती थी. वहीं सत्ता में आने पर पवित्र अवसरों पर शराब की दुकानें खुली रहती है. इन दुकानों को खुले रखने की अनुमति क्यों दी गई.
श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वे शहीदी दिवस पर शराब की दुकाने क्यों खुलेंगी ?
क्या गुरु महाराज का नगर कीर्तन शराब की खुली दुकानों के सामने के निकले , ये अच्छा लगेगा ?
गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के पहले शराब दुकानें क्यों नहीं बंद : भारद्वाज ने सीधे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और BJP सरकार से सवाल करते हुए पूछा, "श्री गुरु तेग बहादुर जी के आने वाले शहीदी दिवस पर ये दुकानें बंद क्यों नहीं की जा रही हैं? BJP पर छठ के दौरान और गुरु श्री तेग बहादुर जी के 350 वें शहीदी दिवस से पहले शराब की दुकानें खुली रखकर अपने ही दोगलेपन को उजागर करने का आरोप लगाया. X पर एक वीडियो मैसेज में AAP के सीनियर लीडर और दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज ने कहा.
केजरीवाल की सरकार में छठ का दिन ड्राई डे था घोषित : हर साल अरविंद केजरीवाल की सरकार में छठ के दिन ड्राई डे घोषित कर दिया जाता था और सभी शराब की दुकानें बंद कर दी जाती थीं. जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी कि यह उनके दबाव में हो रहा है. आज दिल्ली में, सेंटर में, हर जगह BJP की सरकार है. फिर भी छठ के दिन हर जगह शराब की दुकान खुली थी. कई जगहों पर लोगों ने शराब पी और छठ के दौरान हंगामा किया ये सबने देखा है."
दिल्ली और यूपी में शराब को लेकर नियम अलग क्यों : AAP दिल्ली यूनिट के चीफ़ सौरभ भारद्वाज ने कहा, "कुछ ही दिनों में हम गुरु श्री तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाएंगे. इसे पूरे देश में मनाया जाएगा तब भी, अब तक BJP सरकार ने शराब की दुकानें बंद करने का कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है. क्या शराब की दुकानों को लेकर उनकी चिंता सिर्फ़ दिल्ली के लिए थी ? गुरुग्राम और नोएडा में बड़े रिटेल आउटलेट की तरह बड़े शराब के शोरूम हैं. वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं था. ऑब्जेक्शन सिर्फ़ दिल्ली में था और अब, जब उन्होंने सरकार बना ली है, तो छठ के दिन शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं की गईं?"
350वें शहीदी दिवस पर 25 नवंबर पब्लिक हॉलिडे घोषित : बता दें कि एक ऑफिशियल रिलीज़ के अनुसार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने नौवें सिख गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर 25 नवंबर (मंगलवार) को पब्लिक हॉलिडे घोषित किया है.
